Perde il controllo dell’auto e si scontra contro guardrail: un ferito trasportato in elisoccorso Si trovava in automobile con altre 4 persone, ma ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato col guardrail: una persona trasportata in elisoccorso.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto intorno all'ora di pranzo, verso le ore 13 di oggi: un terribile incidente si è verificato sulla via Braccianense all'altezza del chilometro 7, poco distante dalla caserma dei carabinieri, all'altezza di Osteria Nuova, frazione del comune di Roma che dista dalla capitale circa un ventina di chilometri.

Secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto coinvolto un solo mezzo a bordo del quale viaggiavano cinque persone: sia il conducente, un ragazzo di 19 anni, che i passeggeri sono stati trasportati d'urgenza in ospedale per accertamenti a bordo di un elisoccorso del 118.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della pattuglia del XV Cassia della Polizia Locale, arrivati sul posto non appena allertati, l'automobile coinvolta è un'Opel Agila alla guida della quale viaggiava un ragazzo di 19 anni. Per cause ancora da accertare, però, il giovane ha perso il controllo dell'auto che è sbandata ed è andata a scontrarsi violentemente contro un guard rail: sono ancora in corso i rilievi e le verifiche per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Nel sinistro è coinvolto un unico mezzo: questa, almeno per ora, sembra essere l'unica informazione certa.

L'arrivo dei soccorsi

Insieme al ragazzo, a bordo dell'Opel Agila, viaggiavano altri quattro passeggeri: le cinque persone sono state trasportate d'urgenza in ospedale per accertamenti sul loro stato di salute. Per una di loro, è stato necessario il trasporto a bordo di un elisoccorso. Durante le prime ore del pomeriggio, la strada è stata chiusa per permettere i primi rilievi e la messa in sicurezza dell'area coinvolta dell'incidente, nel tratto fra via Angelo Signorelli e via Alberto Tallone.