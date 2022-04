Perde il controllo dell’auto e si schianta: grave un ragazzo di 30 anni Un ragazzo di 30 anni è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Goretti di Latina dopo aver perso il controllo della propria automobile ed essere uscito fuori strada.

A cura di Beatrice Tominic

La scorsa notte, fra la giornata di giovedì 31 marzo e quella di venerdì primo aprile, un'automobile è uscita fuori dalla strada che stava percorrendo schiantandosi e accartocciandosi per il colpo. Probabilmente l'impatto è avvenuto dopo che il conducente del mezzo, un ragazzo residente del luogo di 30 anni che oggi si trova in condizioni gravissime, ha perso il controllo del veicolo. La cause che lo hanno portato fuori strada, però, devono essere ancora accertate.

L'incidente stradale si è verificato in provincia di Latina, poco distante dal capoluogo pontino, verso l'entroterra laziale, lungo la strada provinciale Monticchio, nel comune di Sermoneta, verso le 2.30 della notte.

L'estrazione del 30enne dall'abitacolo

Sul luogo dell'impatto sono immediatamente arrivati i carabinieri, i medici del personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Il ragazzo, infatti, dopo lo schianto è rimasto intrappolato fra le lamiere dell'abitacolo che, subito dopo il colpo, si è accartocciata su se stessa. Per estrarlo si è reso necessario il delicato intervento dei pompieri che lo hanno fatto uscire da ciò che restava del veicolo con l'aiuto del personale sanitario.

I soccorsi e le indagini

Una volta tirato fuori, i medici del 118, giunti con un'ambulanza e l'auto medica, hanno trasportato il 30enne, in condizioni gravissime, al pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina dove si trova ancora adesso in prognosi riservata.

Sul posto, i carabinieri hanno iniziato le verifiche per accertare la dinamica dell'incidente: secondo le prime ipotesi emerse dalle indagini, però, si tratterebbe di un incidente autonomo e non sarebbero coinvolti altri mezzi.