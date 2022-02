Perde il controllo dell’auto e finisce in un terreno privato: 77enne trovato morto all’Eur Sul caso indagano gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale. L’ipotesi è che il 77enne abbia avuto un malore.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato trovato morto all'interno della sua auto a Roma, in via di Castel di Leva all'Eur. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di 77 anni di cui non sono state diffuse le generalità. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale IX Gruppo Eur per i rilievi del caso e indagare sull'accaduto. A quanto si apprende, il 77enne stava viaggiando sulla sua Fiat Panda quando, verso le 18, ha perso il controllo della macchina, uscendo di strada e finendo all'interno di un terreno privato. I vigili urbani stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. Al momento non si esclude che il 77enne abbia avuto un malore e per quello abbia perso il controllo dell'auto, morendo poco dopo essere uscito di strada.