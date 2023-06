Perde il controllo dell’auto e cade in un canale: morta una donna di 49 anni Sul luogo dell’incidente, nel frusinate, è intervenuto l’elisoccorso: ogni tentativo di rianimare la donna si è rivelato vano ed è morta prima dell’arrivo nella capitale a causa delle gravi ferite riportate.

Ha perso il controllo dell'automobile ed è precipitata in un canale a bordo strada. È quanto accaduto questa mattina a Moira Sicara, una donna di 49 anni di origine milanese che da tempo viveva nel frusinate dove lavorava come badante, morta a seguito dello schianto. La donna stava percorrendo la via Morolense, la strada che collega Patrica, piccolo comune della valle del Sacco, ai piedi dei Monti Lepini in zona Tomacella, a Frosinone quando è avvenuto l'incidente.

La donna che si trovava al volante ha perso il controllo dell'automobile ed è uscita fuori strada, cadendo con la sua utilitaria scura, come riporta la testata locale de il Messaggero, in un canale in cemento che costeggia la carreggiata.

L'intervento dell'eliambulanza

Dopo lo schianto al suolo, avvenuto nella mattina presto di lunedì 5 giugno, intorno alle ore 73.0, in breve tempo sono arrivati i soccorsi. Le condizioni della donna sono apparse critiche fin dal primo momento: gli operatori del personale sanitario non appena hanno preso in cura la donna hanno subito provato a rianimarla, poi si sono visti costretti a richiedere l'intervento dell'elisoccorso.

L'eliambulanza ha raggiunto in breve tempo il luogo del sinistro e la donna è stata immediatamente caricata sull'aerogiro, per essere trasportata in un ospedale romano. Per lei, però, non c'è stato niente da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'arrivo dei soccorsi

Come anticipato, la donna avrebbe perso il controllo dell'auto e poi sarebbe caduto nel canale: secondo le ricostruzioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Secondo le prime ipotesi, a causare lo sbandamento potrebbe essere stato un malore della donna mentre si trovava al volante, ma spetta al medico legale il compito di accertare questa tesi. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.