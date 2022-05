Perde il controllo della Smart e si ribalta: morto un uomo a via di Tor Carbone La tragedia è avvenuta ieri sera a Roma verso le 22, in via di Tor Carbone. Per il 41enne non c’è stato nulla da fare.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di 41 anni è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto su via di Tor Carbone a Roma, all'altezza della rotonda di via Viggiano. Il sinistro è avvenuto ieri sera intorno alle 22. Secondo le prime informazioni, il conducente di una Smart for two avrebbe perso da solo il controllo della macchina per poi ribaltarsi. Gravissime le ferite riportate nell'impatto, che non gli hanno lasciato scampo. Inutili i soccorsi del 118, l'uomo è morto praticamente sul colpo. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che dovranno accertare la dinamica e capire cos'è accaduto e come mai il 41enne sia uscito fuori strada. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un incidente autonomo e non ci sarebbero altre vetture coinvolte.

Si ribalta con la Smart: indaga la polizia locale

L'identità dell'uomo coinvolto nell'incidente non è stata resa nota. Accertamenti sono in corso sulla dinamica, per capire come mai abbia perso il controllo dell'auto: se per un malore, una distrazione, un eccesso di velocità o altri motivi. Certo è che l'impatto è stato molto forte, con la Smart che si è ribaltata violentemente non lasciando scampo alla vittima, deceduta praticamente sul colpo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno sperato di poterlo rianimare, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'incidente è avvenuto nei pressi di una rotatoria: da capire se la Smart si sia ribaltata per il contatto con questa, o per altri motivi. Non è chiaro se altre persone abbiano assistito alla scena o se in quel momento non stava passando nessuno.