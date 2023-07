Perde il controllo della moto e si schianta sulle auto in sosta: muore a 49 anni Alessio Bega Si è schiantato contro le auto in sosta: l’impatto è stato fatale per Alessio Bego, motociclista morto a Sermoneta nel pomeriggio di ieri, martedì 11 luglio.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 11 luglio 2023, a Sermoneta, comune montano della provincia pontina. Alessio Bego, un uomo di 49 anni, si trovava in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del motociclo e si è schiantato contro alcune auto in sosta. L'impatto è avvenuto mentre la moto stava viaggiando lungo via Le Pastine, non troppo lontano dal bivio di Doganella, nella zona di Sermoneta Scalo, poco dopo le ore 17.

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi. Oltre agli operatori del personale sanitario del 118 sul posto è arrivato anche l'elisoccorso. Ma per il quarantanovenne non c'è stato niente fare: ogni tentativo di salvare la vita all'uomo si è rivelato vano.

L'arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente arrivati i soccorsi: oltre all'ambulanza e all'eliambulanza, arrivata quando ormai per il quarantanovenne non c'era nulla da fare, hanno raggiunto il luogo dello schianto anche gli agenti della Polizia Locale di Sermoneta insieme ai carabinieri della stazione locale e ai volontari della Protezione Civile.

Non si conosce ancora esattamente la dinamica dell'incidente: ciò che emerge dalle prima informazioni raccolte dai vigili è che, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è schiantato contro alcune auto, ferme in sosta e vuote. Nell'impatto, violentissimo, ha riportato gravi lesioni che, poco dopo, hanno portato all'arresto cardiaco e, successivamente, al decesso di Alessio.

"Sei stato, sei e sarai un uomo fantastico: mi mancherai enormemente – scrive una parente di Alessio sui social – Nonostante non ci vedessimo spesso Alessio mi mancherai da morire… avrei voluto un ultimo abbraccio… avrei voluto te".