Perde il controllo della macchina sulla statale e finisce in una scarpata: morto 79enne La macchina è stata sollevata con una gru dai vigili del fuoco. L’ipotesi è che l’uomo abbia avuto un malore mentre si trovava alla guida.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di settantanove anni è morto oggi in un incidente stradale avvenuto tra La Lucca e Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Secondo le prime informazioni, l'anziano stava percorrendo la strada provinciale 67 quando ha perso il controllo della sua auto ed è finito nella scarpata. Un volo di diversi metri col suo fuoristrada che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'eliambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco con la gru, al fine di recuperare il mezzo finito nella scarpata. Quando hanno tirato su l'auto si sono accorti che per l'anziano non c'era nulla da fare, era già morto. L'uomo, estratto poi dall'abitacolo, probabilmente è deceduto sul colpo. Gli operatori sanitari del 118, arrivati con la speranza di poterlo salvare, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e far andare via l'eliambulanza.

Non sono coinvolti altri veicoli nell'incidente, il 79enne è uscito fuori strada dopo aver perso il controllo della macchina per cause ancora da definire. L'ipotesi più probabile è che abbia avuto un malore e che si sia sentito male mentre era alla guida, e che per questo non sia più riuscito a mantenere il controllo del mezzo.

La salma è stata trasportata in obitorio in attesa del nulla osta del magistrato, che la restituirà alla famiglia per celebrare i funerali. Non è ancora chiaro se decidano di disporre l'autopsia per chiarire le cause della morte e verificare se effettivamente abbia avuto un malore o se sia deceduto per le ferite riportate nello schianto. L'identità del 79enne, residente in zona, non è stata resa nota.