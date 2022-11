Perde il controllo del monopattino e si schianta contro un palo: morto un 23enne Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita mentre stava guidando il suo monopattino in piazza Annibaliano stanotte. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È successo questa notte, verso le ore 2 del mattino, in piazza Annibaliano, all'incrocio con viale Eritrea, fra il quartiere Trieste e Africano, nel quadrante nord est della città di Roma. Un ragazzo di 23 anni si trovava alla guida del suo monopattino quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è morto sul colpo.

L'incidente del 23enne in monopattino

Non si conoscono ancora esattamente le cause che hanno portato il 23enne a perdere il controllo del suo monopattino, mezzo privato, né si conosce ancora la ragione per cui ha perso la vita. Sembra che il ragazzo possa essersi schiantato contro qualche struttura vicino alla strada: proprio ai lati della stessa, ad esempio, si trovano un palo della luce e parapedonali contro i quali potrebbe aver sbattuto. Sicuramente è morto sul colpo.

Non appena allertati, sul posto sono arrivati gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno effettuato i rilievi di routine sul luogo dell'incidente. Restano ancora in corso le indagini per scoprire l'esatta dinamica dell'incidente: per il momento sembra che il monopattino sia l'unico mezzo rimasto coinvolto nel sinistro.

Trovato morto accanto al suo monopattino

