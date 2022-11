Mistero sulla morte di Antonio Supino, trovato a terra accanto al suo monopattino L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 9 novembre tra le 7 e le 8 in via Anapo a Roma. Le indagini su quanto avvenuto sono ancora in corso.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio (La Presse)

È stato ritrovato a terra accanto a un monopattino e a una macchia di sangue. È morto dopo la corsa al pronto soccorso e il successivo ricovero al policlinico Umberto I. La vittima è un'anziano di 71 anni, Antonio Supino il suo nome. L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 9 novembre tra le 7 e le 8 in via Anapo a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica per i rilievi del caso. Sono in corso le indagini della polizia per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente, che per ora resta un mistero L'anziano è caduto da solo, forse a causa di una buca, oppure un'automobile l'ha colpito?

Antonio Supin è morto dopo il ricovero al policlinico Umberto I

L'incidente in cui ha perso la vita il signor Supino, residente a Prati, è avvenuto davanti al palazzo in cui viveva l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, a dare l'allarme sono stati alcuni cittadini, svegliati dal rumore causato dalla caduta del monopattino contro alcune moto parcheggiate. L'uomo ha perso conoscenza quasi subito ed è stato trasferito immediatamente in codice rosso al pronto soccorso. Purtroppo non ci sono testimoni diretti dell'incidente. Supino ha parcheggiato la macchina di sua moglie poco lontano dal luogo dell'incidente, poi si è mosso con il monopattino per effettuare la consegna dei giornali (da anni si occupava del servizio porta a porta del Corriere della Sera e della consegna in alcune edicole). Come detto, non è chiaro se il 71enne sia caduto da solo oppure sia stato preso da un pirata della strada. Per il momento, resta un mistero.