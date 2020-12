in foto: L’andamento dei nuovi casi giornalieri nel Lazio fino a giovedì 17 dicembre

Le nuove tabelle con i dati dei 21 indicatori scelti dall'Istituto Superiore di Sanità per valutare l'andamento dell'epidemia in Italia, pubblicate ieri sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, preoccupano la Regione Lazio. Da regione virtuosa, sempre inserita in ‘zona gialla' e mai in ‘zona arancione' o ‘rossa', ora il Lazio è una delle due regioni, insieme al Veneto, che preoccupa di più. Le misure meno rigide imposte ai cittadini laziali hanno consentito di abbassare la curva dei contagi, ma non così tanto come si sperava. E, proprio alla vigilia di Natale, l'andamento dei contagi torna a peggiorare e l'indice Rt ritorna sopra la soglia sicurezza tanto da far classificare il Lazio come regione a "rischio elevato".

Dopo le feste il Lazio rischia la zona arancione

"L'Rt è il primo indicatore a muoversi, poi viene seguito dall'aumento dei nuovi casi e poi dai ricoveri. Quindi un Rt in crescita, anche minima, è un elemento di grave preoccupazione, perché vuol dire che la trasmissione dell'infezione sta riprendendo. Nelle regioni a rischio alto si è in uno scenario di tipo 2, quindi di ricrescita della circolazione, e per questo bisogna essere tempestivi nell'adozione delle misure restrittive", ha dichiarato ieri il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la consueta conferenza stampa per spiegare i dati del nuovo monitoraggio. Nella sintesi si legge: "In particolare, 3 Regioni (Lazio, Liguria e Veneto) sono classificate a rischio Alto. Nessuna di queste è stata classificata a rischio Alto per 3 o più settimane consecutive". Lazio e Veneto, ricordiamo, sono le due grandi regioni ad essere rimaste sempre in ‘zona gialla' e ad aver beneficiato, quindi, di misure restrittive meno dure rispetto a quelle imposte ai cittadini delle altre regioni.

Il governo ieri ha varato le nuove regole per le feste di Natale e saranno valide per tutte le regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Dopo quella data, tuttavia, il Lazio rischia seriamente di cambiare ‘colorazione' e di passare ufficialmente da ‘zona gialla' a ‘zona arancione' se l'indice Rt non dovesse tornare sotto la soglia di guardia. In questo senso non hanno aiutato, certamente, gli affollamenti degli scorsi weekend nelle vie dello shopping e certamente non aiuteranno i pranzi (seppure limitati a poche persone) durante le festività natalizie.

Quali sono i dati che preoccupano il Lazio: indice Rt sopra 1, ma non solo

Come è evidente nelle tabelle fornite dall'Istituto Superiore di Sanità i dati che fanno preoccupare in merito alla situazione del Lazio sono essenzialmente tre: l'indice Rt, in crescita e tornato sopra a 1 (leggermente, poiché si attesta a 1,04), il trend dei focolai in crescita e i parametri sull'impatto dell'epidemia sui servizi sanitari, il fatto cioè che i posti letto occupati nei reparti ospedalieri siano ancora sopra la soglia critica. Per questi motivi la classificazione complessiva del rischio del Lazio è "alta", con la regione che entra in uno scenario di tipo 2, cioè: