video suggerito

Perché e come cambiano le regole sui liquidi nei bagagli a mano a Fiumicino: le risposte di Aeroporti di Roma Le risposte di Aeroporti di Roma a Fanpage.it sulle nuove regole per il trasporto di liquidi all’interno del bagaglio a mano all’aeroporto di Fiumicino. Ecco i motivi e cosa cambia per i viaggiatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal 1° settembre sono cambiate le regole per il trasporto di liquidi all’interno del bagaglio a mano all'aeroporto di Fiumicino. Aeroporti di Roma ha risposto alle domande di Fanpage.it in merito alle nuove disposizioni che arrivano direttamente dalla Commissione Europea.

Quali sono le nuove regole?

A partire dal 1° settembre 2024, in ottemperanza alle nuove disposizioni della Commissione Europea, il trasporto dei singoli LAGs (liquidi, aerosol e gel) nel bagaglio a mano sarà consentito soltanto fino a un massimo di capienza di 100 millilitri. I contenitori di liquidi di capacità superiore a 100 ml possono essere trasportati nel bagaglio a mano solo se vuoti, altrimenti devono essere imbarcati nel bagaglio da stiva al check-in.

Perché la Commissione Europea ha chiesto questa modifica?

La Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2108 spiega che informazioni tecniche ricevute dalla Commissione e convalidate dagli Stati e dai laboratori dell'ECAC dimostrano che le configurazioni esistenti delle apparecchiature C3, seppure certificate, devono essere riviste per migliorarne le prestazioni. Come misura precauzionale, al fine di preservare la sicurezza del trasporto aereo, è stata quindi introdotta una limitazione al volume massimo di singoli LAGs che possono essere sottoposti a screening da una qualsiasi delle configurazioni delle apparecchiature C3 attualmente approvate.

A seguito di questo cambiamento, qual è il vantaggio di impiegare i nuovi scanner C3 di Fiumicino?

La tecnologia EDS C3 (Explosive Detection System), oltre a costituire il top della tecnologia di sicurezza per il bagaglio a mano e pertanto ad offrire i massimi standard di detezione attraverso la tomografia computerizzata, anche dal punto di vista del servizio per il passeggero offre la migliore esperienza possibile. Infatti, grazie a tale tecnologia è possibile lasciare all’interno del bagaglio a mano durante il controllo sia tutti gli apparati elettronici (laptop, tablet, etc.), sia tutti i LAGs (liquidi, aerosol e gel) fino a 100 ml.

A Fiumicino, per i voli diretti in USA o in Israele, rimangono invariate le modalità di controllo di sicurezza con macchine radiogene tradizionali, ancora impiegate, con le quali è necessario: estrarre dal bagaglio gli apparati elettronici, ponendoli in una vaschetta separata; riporre i LAGs fino a 100 ml in una bustina trasparente di capienza massima di 1 litro; estrarre tale bustina con i LAGs dal bagaglio, ponendoli in una vaschetta separata.

Non a caso tutti i passeggeri che sono partiti da Fiumicino negli ultimi anni conoscono bene il comfort, la velocità e la semplicità che derivano dalla possibilità di poter lasciare all’interno del bagaglio apparati elettronici e liquidi grazie alle C3. L’unico vantaggio a cui, dal 1° settembre, è necessario rinunciare è quindi quello di poter portare con sé LAGs superiori a 100 ml, che potranno comunque essere spediti con il bagaglio da stiva. Fanno eccezione alle restrizioni – sia con le EDS C3 che con le radiogene tradizionali – i LAGs da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, inclusi gli alimenti per neonati che potranno essere consentiti nel bagaglio a mano anche in quantità superiori ai 100 ml, previa separazione dal bagaglio a mano e controllo di sicurezza dedicato.

Queste nuove regole rallenteranno le operazioni ai controlli di sicurezza? Vi aspettate qualche settimana di ‘spaesamento’ da parte dei passeggeri? State riscontrando qualche problema in queste ore ai controlli?

A oggi, la security di Fiumicino, recentemente premiata da Skytrax come la migliore al Mondo, ha assicurato una piena continuità del servizio senza alcun impatto sui passeggeri, con tempi di coda inferiori ai 4 minuti nel 90% dei casi. Al contrario i passeggeri hanno espresso apprezzamento al nostro personale di sicurezza per la qualità e affidabilità del servizio offerto, pur rimpiangendo la possibilità di portare LAGs di grandi dimensioni con sé.