Percepivano reddito di cittadinanza senza averne diritto: più di 60 persone denunciate a Roma Sono 61 le persone denunciate dai carabinieri per truffa aggravata per aver percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto.

A cura di Beatrice Tominic

Sono 61 le persone denunciate dai carabinieri del comando provinciale di Roma nell'ambito degli accertamenti sui possessori dei requisiti per ricevere il reddito di cittadinanza soltanto negli ultimi giorni. L'accusa per tutti loro è di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: le persone denunciate avrebbero percepito la misura di welfare senza soddisfare i requisiti necessari. Nonostante questo, la cifra ottenuta detratta dalle casse dello Stato, secondo i calcoli effettuati dalle forze dell'ordine, sarebbe di oltre 430.306 euro.

Le indagini dei carabinieri

A scoprire le 61 persone sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante che le hanno denunciate a piede libero dopo aver svolto accurate verifiche. Per fare luce sulle singole situazioni degli individui coinvolti, hanno lavorato insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro presso anagrafe, alla Banca Dati Motorizzazione Civile e all'INPS.

Chi sono le 61 persone denunciate

Come sono riusciti a percepire il reddito di cittadinanza pur non avendone i requisiti necessari? I controlli incrociati dei carabinieri hanno spiegato come le persone denunciate siano riuscite a raggirare (almeno in un primo momento) i controlli dei militari. A vario titolo hanno fornito false dichiarazioni, omettendo informazioni rilevanti in sede di richiesta del reddito.

Non hanno riportato, ad esempio, di essere in possesso di beni immobili come appartamenti o terreni regolarmente intestati e non dichiarati; in alcuni casi hanno nascosto la reale composizione del nucleo familiare di appartenenza o effettiva residenza, simulando l'esistenza di più persone nel nucleo familiare per ampliare il diritto di percezione. Infine, alcuni non avrebbero comunicato di essere stati coinvolti in procedimenti giudiziari a loro carico o di essere stati destinatari di misure precautelari e cautelari o di altre condanne penali ricevute negli ultimi dieci anni.