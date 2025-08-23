Per strappargli la borsa lo accoltellano più volte: gravissimo 48enne. Caccia ai fuggitivi in moto

Un uomo di 48 anni è stato accoltellato davanti la sua abitazione a Fondi, in provincia di Latina. A ferirlo, e lasciarlo sanguinante in strada, sono stati due rapinatori, che gli hanno portato via la borsa con all'interno circa 6mila euro. La vittima si trova ora ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Dei due rapinatori, al momento nessuna traccia.

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione. Secondo quanto emerso il 48enne stava tornando a casa in sella alla sua bicicletta quando, a pochi metri dall'entrata della sua abitazione, ha visto due uomini in sella a una moto. Fino a qui non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che avevano il volto coperto. Un dettaglio che ha immediatamente allarmato il 48enne, che ha sin da subito temuto per quello che stava per succedere. E, infatti, non aveva torto. Non appena si è avvicinato, i due individui in moto lo hanno afferrato e strattonato, provando a strappargli la borsa, con all'interno 6mila euro in contanti. La vittima ha resistito, non voleva dargliela: ed è stato a quel punto che i due uomini hanno tirato fuori un coltello e lo hanno colpito ripetutamente, lanciandolo in terra sanguinante e gravemente ferito.

A dare l'allarme è stata una vicina di casa dell'uomo, che ha immediatamente chiamato il 112. Il 48enne è stato portato d'urgenza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per trovare i due rapinatori. Al momento, di entrambi, non c'è traccia. Saranno visionate dagli inquirenti le telecamere di sorveglianza presenti in zona per vedere se vi siano tracce del loro passaggio. La vittima è grave.