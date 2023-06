Per le liti giudiziarie tra Totti e Ilary salta il memorial per il papà di Francesco, morto di Covid Continua la battaglia legale sul centro sportivo della Totti Soccer School tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

A cura di Enrico Tata

Francesco Totti, Ilary Blasi

Sui social Riccardo Totti, fratello di Francesco, ex capitano e numero 10 della Roma, annuncia che il secondo memorial Enzo Totti, dedicato al papà Enzo, è stato rimandato a data da destinarsi: "Con profondo rammarico siamo costretti ad annunciare lo spostamento del memorial dedicato alla memoria di mio padre prematuramente scomparso a seguito delle complicanze da Covid".

La decisione, spiega Riccardo, è legata ai contrasti tra i proprietari della Totti Soccer School, la famiglia del calciatore, e i gestori sotto sfratto, la famiglia di Ilary Blasi. Il rinvio "è maturato a seguito della scelta arbitraria ed illegittima – dichiara infatti Totti – della gestione dei campi di rendere impossibile l'accesso ai nostri tesserati». Il fratello dell'ex capitano ringrazia poi i tecnici e tutto lo staff che per molto tempo hanno lavorato senza sosta per la riuscita di una manifestazione molto importante per tutta la nostra famiglia".

Come abbiamo scritto, infatti, i cancelli degli impianti sportivi sono stati chiusi con lucchetti dalla scorsa settimana e ciò non solo ha impedito ai bambini e ai ragazzi di andare agli allenamenti, ma anche di organizzare il memorial tanto importante per la famiglia Totti. I campi sono stati chiusi dai gestori della scuola calcio, la famiglia di Ilary Blasi, sotto sfratto in seguito a una decisione dei giudici. La misura, tuttavia, sarà eseguita soltanto dopo il 30 giorni e nel frattempo, quindi, la scuola calcio alla Longarina, a meno di ripensamenti, resterà chiusa.

La proprietà, cioè la famiglia Totti, aveva inviato questo messaggio agli iscritti dopo la chiusura dei cancelli: