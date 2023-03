Per il sesto anno consecutivo Fiumicino premiato come miglior grande aeroporto d’Europa L’aeroporto di Roma Fiumicino è stato premiato come ‘miglior aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri in Europa’. Si tratta di un riconoscimento conferito dall’ACI, Airports Council International.

A cura di Enrico Tata

Per il sesto anno consecutivo, l'aeroporto di Roma Fiumicino è stato premiato come ‘miglior aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri in Europa'. Si tratta di un riconoscimento conferito dall'ACI, Airports Council International e si basa sui risultati del sondaggio ‘Airport service Quality 2022'.

I premi vinti dall'aeroporto di Roma Fiumicino

Lo scalo romano ha vinto anche un premio per l"aeroporto con il personale più dedicato', un premio per l'aeroporto più gradevole' e un riconoscimento come ‘aeroporto più pulito'.

Per Aeroporti di Roma questi risultati evidenziano il ‘livello di eccellenza' raggiunto ormai dal Leonardo da Vinci in termini di soddisfazione de clienti. L'Airport service quality è un sondaggio internazionale sottoposto a clienti di ogni nazionalità e distribuito ai gate prima dell'imbarco. I passeggeri possono votare i servizi offerti dagli scali con un punteggio da 1 (scarso) a 5 (eccellente).

Questi giudizi hanno permesso a Fiumicino di posizionarsi al primo posto per sei anni consecutivi, dal 2017 al 2022, nella classifica dedicata agli scali europei con più di 40 milioni di passeggeri all'anno. In Europa come grande aeroporto è stato premiato anche quello di Istanbul. L'unico parametro in cui Fiumicino non ha conquistato un premio è quello dedicato alla facilità di attraversamento dell'aeroporto da parte dei viaggiatori.

I nuovi servizi all'aeroporto di Fiumicino

Di recente a Fiumicino sono stati attivati due servizi che potrebbero aumentare ulteriormente la soddisfazione dei clienti: il primo è rappresentato dall'installazione di nuovi metal detector che permettono ai viaggiatori di lasciare nei loro bagagli a mano lapot, tablet, telefonini, bottiglie d'acqua e in generale liquidi di quantità superiore a 100 ml. Il secondo servizio è il QPass, gratuito, che consente di prenotare l'ingresso ai varchi di sicurezza senza fare alcuna fila.