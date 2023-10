Pedone investito e ucciso a Monti Tiburtini: i cittadini denunciarono quell’incrocio pericoloso Un uomo di 71 anni è morto a seguito di un incidente nei pressi di ponte Lanciani: pochi giorni fa un comitato di cittadini aveva presentato diffida ufficiale al Comune di Roma per chiedere la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali.

A cura di Simone Matteis

Immagine di repertorio

Il timore dei residenti di Pietralata si è trasformato in una tragica realtà: dopo le ripetute richieste di messa in sicurezza del passaggio pedonale su ponte Lanciani, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 ottobre, un uomo è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava proprio quel tratto di strada.

L'impatto fatale con una Ford Fiesta

L'incidente è avvenuto nel pressi di via dei Monti Tiburtini, nel quartiere di Pietralata: un uomo di 71 anni è stato investito da una Ford Fiesta che sopraggiungeva da nord verso ponte Lanciani, in direzione di piazza Bologna. Il conducente dell'auto, un 55enne, si è subito fermato a prestare soccorso ma l'impatto è stato fatale per l'anziano pedone, che è morto sul colpo. Inutili i soccorsi da parte del personale medico-sanitario del 118, sopraggiunto sul luogo dell'incidente insieme agli agenti del IV gruppo Tiburtino della Polizia Locale, che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto e, soprattutto, accertare la causa della morte dell'uomo.

I cittadini avevano diffidato il Comune a intervenire

Intanto sui social cresce la rabbia dei residenti della zona: appena pochi giorni fa, venerdì 29 settembre, il Comitato popolare "Monti di Pietralata" aveva diffuso sulla propria pagina Facebook le fotografie della diffida ufficiale inviata al Comune di Roma per "attuare tutte le azioni necessarie a garantire un utilizzo sicuro della rampa stradale di accesso a ponte Lanciani, attraverso la creazione di una segnaletica temporanea (percorso pedonale, attraversamenti, segnaletica)", oltre all'attuazione di tutte le azioni necessarie a ristabilire la piena fruizione del tratto stradale per mezzo di varchi nel guardrail e pulizia degli spazi al bordo della carreggiata.