Paziente in fin di via trasportato d’urgenza da Galatina a Ciampino con un volo dell’Aeronautica Militare

Il trasporto d’urgenza dell’Aeronautica Militare

Trasporto d'urgenza per un uomo di trentacinque anni che lotta tra la vita e la morte. Un velivolo del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 dicembre, ha trasferito il paziente gravissimo da Galatina, Comune in provincia di Lecce, a Ciampino. Una volta atterrato, ad aspettarlo c'era un'ambulanza con il personale sanitario, pronto a trasferirlo in ospedale con codice rosso. Preso in carico, gli operatori lo hanno trasferito al ponto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea, dov'è stato affidato alle cure dei medici e ricoverato.

Protagonista dell'intervento è un velivolo Gulfstream G650 dell’Aeronautica Militare, che ha volato tra Puglia e Lazio per il salvataggio di un uomo, le cui condizioni di salute erano molto serie e il suo quadro clinico era tale da richiedere un trasferimento immediato a Roma. L’uomo, che si trovava all’ospedale di Lecce Vito Fazzi stava rischiando di morire e aveva bisogno di essere trasferito d’urgenza all'ospedale Sant’Andrea nella Capitale.

Ad attivare il volo in serata è stata la Prefettura di Lecce, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Così si è attivata la macchina dell'emergenza ed è stato disposto l'intervento in breve tempo: il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando a Galatina, dove l’uomo è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d'urgenza. Il paziente ha viaggiato monitorato e assistito da un'equipe medica, che era a bordo con lui e l'ha seguito nel tragitto verso Roma. Alle 17:30 l'atterraggio a Ciampino e il successivo trasporto in ospedale.

Ad autorizzare il volo militare è stata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Un'attività a favore della collettività tra i compiti istituzionali svolti dall'Aeronautica Militare. "I Reparti di volo dell'Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze – commenta l'Aeronautica Militare – Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia".