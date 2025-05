video suggerito

Paura tra i turisti al Colosseo, uomo tenta di scavalcare la recinzione e resta infilzato

A cura di Enrico Tata

(Immagine di repertorio LaPresse)

Una scena terribile al Colosseo, in pieno giorno, quando il monumento era affollato di turisti. Un visitatore ha tentato di scavalcare l'inferriata, probabilmente per accedere all'anfiteatro, ed è rimasto infilzato. Urla strazianti, dolore lancinante, poi l'uomo ha perso i sensi ed è rimasto per lunghi istanti così, appeso a mezz'aria. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Roma.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la vittima è un cittadino americano, residente a Taiwan, di 47 anni. L'incidente è avvenuto lo scorso venerdì, intorno alle 17, quando il Colosseo era ancora pieno di visitatori. I testimoni hanno raccontato che l'uomo ha improvvisamente tentato di scavalcare una recinzione per accedere all'anfiteatro ed è rimasto infilzato. Ha cominciato a perdere molto sangue, ha cominciato a urlare, poi ha perso i sensi ed è rimasto in quella posizione per alcuni, terribili minuti.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del 118 insieme a una pattuglia dei carabinieri e agli uomini della Finanza. L'americano ha riportato una profonda e dolorosa ferita nella zona lombosacrale e per questo gli sono stati subito somministrati dei sedativi in modo da facilitare le operazioni per caricarlo sull'ambulanza. Una manovra che, sempre secondo i testimoni, è durata più di venti minuti e ha impegnato non solo i sanitari, ma anche i carabinieri.

Il turista è stato stabilizzato, gli è stata applicata una benda molto stretta in modo che bloccasse l'emorragia e poi, una volta caricato sull'ambulanza, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del San Giovanni, dov'è arrivato in codice rosso. In ospedale è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica, con la ferita che è stata chiusa con oltre 80 punti di sutura. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

Ancora da ricostruire i dettagli della vicenda. Quando le sue condizioni lo permetteranno, il cittadino americano sarà ascoltato dai militari per capire i motivi del suo gesto.