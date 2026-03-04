roma
Paura sulla Termini Centocelle, si scontrano due treni: uno esce dai binari, servizio interrotto

Incidente fra due treni lungo la linea Termini Centocelle a Roma, all’altezza di Ponte Casilino: servizio interrotto, paura fra i passeggeri.
A cura di Beatrice Tominic
Lo scontro sulla linea Termini Centocelle. Foto di Vincenzo Napoli/TRAM e TRANVIERI di ROMA di una volta.
Paura a Roma per un incidente sulla linea Termini Centocelle: due treni si sono scontrati all'altezza di Ponte Casilino. Non è ancora chiaro cosa possa essere successo, non si esclude un deragliamento. I fatti sono avvenuti questa mattina, mercoledì 4 marzo 2026. A seguito dell'impatto, c'è stata molta paura fra i passeggeri e i passanti che hanno assistito allo scontro: fortunatamente, però, al momento non ci sarebbero persone ferite.

Lo scontro fra i due treni è avvenuto nel tratto a binario compenetrato, in un punto in cui i treni delle due direzioni circolano per circa 50 metri alternandosi nel poco spazio disponibile.

Servizio interrotto: potenziati i bus

Lo scontro è avvenuto nei pressi di Ponte Casilino, a tre fermate circa dal capolinea di Termini. E i treni sono rimasti bloccati lì, senza possibilità di procedere in alcuna direzione. I convogli sono rimasti bloccati nel punto dello scontro e i passeggeri sono stati fatti scendere dopo l'impatto, indirizzati verso i bus sostitutivi. Subito dopo l'incidente, però, per permettere l'arrivo dei soccorsi e la messa in sicurezza dell'area, la tratta è stata chiusa e sono state attivate le navette sostitutive con gli autobus della linea 105 potenziata per sopperire alla mancanza dei treni.

I treni della linea Termini Centocelle dopo l’incidente.
Le indagini in corso: perché si è verificato l'incidente

Sul posto, non appena scattato l'allarme sono arrivati i tecnici di Atac, società che ha in gestione la tratta. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto fra i due treni che stavano viaggiando in direzione opposta l'uno all'altro. Sul caso sono prontamente scattate le indagini per cercare di ricostruire con chiarezza l'origine dell'incidente: lo scopo è cercare di capire se vi sia stato un guasto a uno dei sistemi di sicurezza, sia a bordo che a terra o se tutto sia scattato per un possibile errore umano. Sono attualmente in corso le operazioni tecniche di ripristino della linea.

La nota di Atac: "Convocata commissione tecnica per comprendere le cause"

"Durante il regolare esercizio della ferrotranvia Roma–Centocelle, nel tratto che precede il binario unico compreso tra Ponte Casilino e poco prima di Piazzale Labicano, normalmente percorso con circolazione a senso unico alternato, due convogli circolanti in direzioni opposte sono venuti in contatto sulla fiancata laterale – hanno fatto sapere in una nota da Atac – Le cause dell’evento sono in corso di accertamento. A tal fine è stata prontamente istituita un’apposita commissione tecnica incaricata di effettuare le verifiche e gli approfondimenti necessari. Tutti i passeggeri presenti a bordo dei convogli sono stati ordinatamente evacuati, senza che si registrassero feriti, e successivamente instradati verso il servizio di trasporto pubblico di superficie".

