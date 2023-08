Paura sulla spiaggia di Ladispoli, catturato un serpente che strisciava tra lettini e ombrelloni Simile a una vipera, il rettile che strisciava tra ombrelloni e lettini era in realtà una ‘Natrice dal collare’, o biscia d’acqua, un grosso serpente non velenoso e assolutamente innocuo.

A cura di Enrico Tata

Paura a Ladispoli per un serpente avvistato sulla spiaggia. I gestori dello stabilimento balneare Malibù Beach hanno immediatamente chiamato le Guardie Ecozoofile FareaAmbiente di Ladispoli, che hanno catturato e portato via il rettile. "Chiamata dal Malibù Beach. Abbiamo preso un serpente. Arrivano i due di FareAmbiente Ladispoli. Natrice messa in sicurezza", la didascalia del post pubblicato dalle guardie.

Simile a una vipera, il rettile che strisciava tra ombrelloni e lettini era in realtà una ‘Natrice dal collare', o biscia d'acqua, un grosso serpente non velenoso e assolutamente innocuo. Questi serpenti sono tra i più grandi rettili presenti in Europa e possono raggiungere la lunghezza totale di 150 centimetri (in alcuni rari casi possono arrivare addirittura a due metri di lunghezza).

Al Messaggero le guardie zoofile intervenute sul posto hanno spiegato: "Ladispoli è una città sul mare compresa fra due “fossi". All’interno di questi canali fluviali vivono tante specie come le bisce d’acqua. Le temperature calde e la ricerca del cibo le spingono fino al centro urbano. In questa stagione ne abbiamo catturate una decina". Tutti gli esemplari sono stati successivamente liberati nel loro habitat naturale.

"Effettivamente le chiamate continuano ad arrivare per il recupero dei malcapitati rettili da cittadini diciamo allarmati non abituati a questi incontri particolari. Questo è un anno particolare per l’eccessivo caldo e la mancanza di pioggia, quindi credo i rettili ci faranno compagnia ancora per un po’ di tempo. L’importante è non ucciderli ma chiamare le persone competenti", ha spiegato al quotidiano locale Civonline Fabio Di Matteo, responsabile di Fare Ambiente Cerveteri.