Paura nel Frusinate, pitbull aggredisce una donna: 82enne trasferita all’ospedale con codice rosso

Stava passeggiando sotto casa quando un pitbull l’ha raggiunta e azzannata. Il proprietario del cane è riuscito a bloccare l’animale e ad evitare il peggio.

Immagine di repertorio

Paura nella mattina di oggi, venerdì 20 febbraio 2025, nel Frusinate dove una donna di circa 82 anni è stata aggredita da un pitbull mentre passeggiava sotto casa. Ad evitare il peggio il proprietario dell'animale che è immediatamente intervenuto e ha salvato l'ottantaduenne. La donna, però, nonostante la tempestività ha riportato lesioni così gravi che è stato necessario attivare un elisoccorso per trasportarla nel minor tempo possibile in ospedale, dove è stata accolta con un codice rosso.

Donna aggredita nel Frusinate da un pitbull: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla mattina di oggi, venerdì 20 febbraio 2026, quando, verso le 9.30, i carabinieri di Acuto, comune ciociaro, sono intervenuti dopo che un cane di grossa taglia, di razza pitbull, si è scagliato contro una donna di 81 anni. L'animale è stato prontamente bloccato dal proprietario che ha evitato il pezzo. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, oltre ai militari che hanno iniziato subito a svolgere gli accertamenti necessari a ricostruire l'accaduto, anche il personale del Servizio Veterinario ASL Frosinone.

Come sta la donna azzannata da un pitbull in Ciociaria

Una volta scattato l'allarme, sono arrivati sul posto gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno caricato l'ottantunenne e l'hanno trasportata d'urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale Spaziani di Frosinone dove è stata accolta in codice rosso a causa delle criticità delle condizioni in cui versava la donna all'arrivo dei soccorritori.

L'anziana non rischierebbe la vita, ma le lesioni riportate sono state gravi e la perdita di sangue dovuta alle ferite è stata copiosa: vista anche l'età avanzata, è stata accolta all'interno del nosocomio con un codice rosso. Una volta arrivata nella struttura sanitaria, medici e infermieri hanno prestato alla donna ferita dal cane le prime cure e l'hanno stabilizzata. Ora si trova ancora all'ospedale di Frosinone, dove è previsto che rimanga ancora sotto osservazione.