Paura in villa: quercia secolare di 25 metri crolla e si abbatte su una casa, evacuate tre famiglie

La quercia di più di cento anni è caduta nella notte fra giovedì 25 e venerdì 26 settembre su un’abitazione di Artena, in provincia di Roma. All’interno c’erano tre famiglie.

I carabinieri sul luogo del crollo.

Una quercia secolare alta circa 25 metri è caduta nella notte fra giovedì 25 e venerdì 26 settembre 2025 sopra un'abitazione di Artena, nella Città Metropolitana di Roma. Grande paura per tredici persone che risiedono nella villetta e che fortunatamente sono rimaste tutte illese.

Il crollo intorno alla mezzanotte

L'albero non era nel giardino della casa, ma si trovava all'interno di una proprietà privata confinante in via Casa Colonnella. L'area era disabitata da molto tempo e l'albero, quindi, non era curato né tenuto sotto osservazione. La pianta con più di cento anni di vita è caduto sul tetto della casa intorno alla mezzanotte e mezza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Artena per una prima valutazione dei danni. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dichiarato inagibile l'intera area. Non possono rientrare i tre nuclei familiari, per un totale di 13 persone, che risiedono nella casa. Nessuno di loro è rimasto ferito. Sono solo stati svegliati da un grande spavento.

Quercia caduta ad Artena, per togliere l'albero interverranno i carabinieri forestali

La quercia non è ancora stata rimossa e si trova adagiata sul tetto dell'abitazione. Oltre alla rimozione, si attende una verifica da parte di personale tecnico specializzato, che dovrà controllare se l'impatto abbia danneggiato la struttura portante dell'abitazione o meno. Per rimuovere l'albero è stato richiesto l'intervento dei carabinieri della Stazione Forestale di Segni.

Sono ancora da chiarire le dinamiche e le cause del crollo della quercia. Nella serata di giovedì e nelle ore notturne ad Artena il clima era sereno con solo poche nuvole in cielo. Probabile, quindi, che l'albero sia caduto per cause interne, legate al suo stato di salute.