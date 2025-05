video suggerito

Paura e disagi sulla linea Roma- Viterbo: treno deraglia alla stazione Porta Fiorentina Paura questa mattina alla stazione di Porta Fiorentina sulla Roma-Viterbo: un treno deraglia e i treni vanno in tilt. Bus sostitutivi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Un incidente sta creando disagi da questa mattina lungo la linea ferroviaria Roma-Viterbo, alla fermata di Porta Fiorentina. La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa a Viterbo dopo che, alle ore 6 circa della mattina, un treno è deragliato poco dopo aver oltrepassato la stazione di Porta Fiorentina. Lo stop e la sospensione del traffico ferroviario è stato immediato. Nel frattempo, come hanno fatto sapere da Rfi, è stato attivato un servizio di bus sostitutivo.

Il deragliamento del treno nella stazione di Viterbo

Non appena deragliato il treno, è scattato l'allarme. I fatti sono avvenuti verso le ore 6 della mattina di oggi, domenica 25 maggio 2025. Non appena riscontrato l'incidente, sul sito di Trenitalia, alla sezione di Infomobilità, è stato pubblicato un primo avviso: "La circolazione è sospesa a Viterbo Porta Fiorentina per un inconveniente tecnico alla linea. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazione. Seguono aggiornamenti".

Sul posto, come riportato anche dalla prima comunicazione, sono stati inviati i tecnici per lavorare e risolvere l'intervento. Poco dopo è stata anche diffusa una nota, sempre da Rfi. "È è in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria".

Linea ferrovia in tilt a Viterbo: la situazione dei treni regionali cancellati

Nelle ore successive si sono susseguiti nuovi aggiornamenti. L'ultimo risale alle ore 13 circa. "La circolazione permane sospesa a Viterbo per un inconveniente tecnico alla linea. In corso l'intervento dei tecnici. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazione", riportano ancora da Rfi. Stavolta, però, è riportato anche lo schema con i treni regionali coinvolti che subiscono disagi.

Degli otto treni regionali della linea Roma-Viterbo, quattro, cioè la metà del totale, sono totalmente cancellati. Gli altri quattro, invece, proseguono con un tratto cancellato, tra le stazioni di Viterbo Porta Fiorentina e Viterbo Porta Romana. Per scoprire quali sono i convogli coinvolti nei disagi, lo schema è consultabile sul sito di Trenitalia.