Paura all’Anagnina: massiccia fuga di gas, una palazzina evacuata e strade chiuse Paura questa mattina in zona Anagnina alla periferia sud di Roma per una massiccia fuga di gas. Qui un’intera palazzina evacuata in viale Raf Vallone e diverse strade chiuse nei dintorni per motivi di sicurezza. Vigili del fuoco in azione con diverse squadre dalle 8.30 quando è scattato l’allarme.

A cura di Redazione Roma

Paura nella mattina di oggi – martedì 10 agosto – in viale Raf Vallone in zona Anagnina alla periferia Sud di Roma, proprio alle spalle dell'Ikea, a causa di una massiccia fuga di gas. Erano circa le 8.30 quando è partito l'allarme e un intero palazzo è stato evacuato dei residenti. Sul posto diverse le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano di Polizia Locale, gli agenti del Commissariato Tuscolano e le squadre dei vigili del fuoco intervenute. Chiuse per sicurezza anche via Alberto Lupo, via Ettore Manni e via Riccardo Billi.