Paura ad Albano Laziale, serpente di un metro e mezzo cade in testa a una donna Stando a quanto ricostruisce il Messaggero, il serpente era di colore grigio scuro e lungo circa un metro e mezzo. La signora, però, non ha saputo specificare se si trattasse di una vipera, quindi un rettile velenoso, oppure innocuo, come per esempio un biacco.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Centro storico di Albano Laziale, una donna cammina tranquillamente per via Leonardo Murialdo. Una passeggiata che si trasforma in un incubo, quando si vede cadere in testa un serpente di circa un metro e mezzo, scivolato da una palazzina abbandonata. La signora comincia a urlare, con il serpente che le si poggia prima sul collo e poi sul braccio, prima di cadere a terra. Terrorizzata, chiede aiuto ai passati e poi agli uomini della polizia locale.

Stando a quanto ricostruisce il Messaggero, il serpente era di colore grigio scuro e lungo circa un metro e mezzo. La signora, però, non ha saputo specificare se si trattasse di una vipera, quindi un rettile velenoso, oppure innocuo, come per esempio un biacco.

Il fatto è avvenuto lo scorso martedì in pieno centro storico, in una zona in cui ci sono edifici privati abbandonati, reduci da un fallimento giudiziario. La strada è invasa da erba incolta e una folta vegetazione, dal momento che tutto è completamente lasciato a sé stesso. Il commento di un residente al quotidiano locale Il Mamilio: "Credo che anche se siano terreni privati e palazzine appartenenti a società fallite da decine di anni si debba in qualche modo intervenire, per motivi di sicurezza pubblica e di ordine igienico sanitario. La Asl e il Comune di Albano devono prendere provvedimenti urgenti, prima che si verifichi qualcosa di ancora più grave, ritenendo già molto grave quello accaduto alla nostra vicina di casa. In una cittadina a 30 km di Roma, nel cuore dei Castelli Romani, è impensabile che possano accadere cose del genere degne dei migliori film dell'Horror di Dario Argento, veramente incredibile e spaventoso solo a raccontarlo ".