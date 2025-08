Paura a Roma, rottweiler azzanna una ragazza: padrona scappa in auto e nasconde la targa per non farsi trovare

Paura nella capitale dove, nei giorni scorsi, una ragazza di 25 anni è stata azzannata da un rottweiler che si trovava con la sua padrona, Quest'ultima, però, invece di preoccuparsi delle condizioni in cui si trovava la giovane, è fuggita via senza prestare soccorso. È salita in macchina ed è scappata, avendo cura, prima di andare via, di nascondere la targa per non essere rintracciata. Ma dopo indagini serratissime, i caschi bianchi sono riusciti a risalire all'identità della donna, una sessantreenne, e l'hanno denunciata.

Azzanna una ragazza, ma la padrona scappa via senza prestare soccorso

I fatti risalgono al mese scorso, il 9 luglio, e sono avvenuti nella zona di Fiera di Roma, nel quadrante ovest della capitale, quasi al confine con il comune di Fiumicino. Dopo aver appreso l'accaduto, la proprietaria del cane, anziché raggiungere la venticinquenne per prestare soccorso, è scappata. È salita a bordo della sua automobile, una Mercedes Classe B, insieme al cane ed è scappata via, nascondendo la targa posteriore con uno straccio per evitare di essere identificata.

Per settimane i caschi bianchi hanno esaminato le immagini dai video di sorveglianza, anche a largo raggio e si sono messi al lavoro per raccogliere testimonianze, per cercare di risalire all'identità della donna, fino a quando, nel corso di serrate indagini, non sono riusciti a rintracciarla. La donna, una sessantatreenne, resasi irreperibile, è stata individuata grazie ad appostamenti mirati che, a distanza di tempo, hanno permesso ad una pattuglia dei caschi bianchi di fermarla mentre si trovava a passeggio con il suo cane, in un’area non molto distante dal luogo dell’aggressione.

Come sta la ragazza rimasta ferita: denunciata la sessantatreenne

Dopo essere stata aggredita dall'animale, la ragazza ha riportato gravi ferite giudicate guaribili con una prognosi di 35 giorni. Una volta rintracciata padrona e cane, è stato allertato il personale veterinario della ASL Roma 3, che ha preso in consegna l’animale e lo ha portato al canile. La padrona, invece, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali, omissione di soccorso, omessa custodia e malgoverno di animali con l’aggravante di essersi data alla fuga allo scopo di sottrarsi alle conseguenze del fatto, occultando la targa del proprio veicolo, atto pubblico avente valore identificativo, mediante panno bianco, con la finalità deliberata di eludere il riconoscimento.