Paura a Palestrina, prende fuoco un appartamento: evacuate 5 persone, due intossicate nell'incendio Incendio a Palestrina: cinque le persone soccorse ed evacuate dall'appartamento a fuoco, due delle quali sono rimaste intossicate nell'incendio.

A cura di Beatrice Tominic

L'incendio nell'appartamento di Palestrina.

Paura a Palestrina, comune ad est della capitale, dove nella serata di ieri ha preso fuoco un appartamento. Le fiamme sono partite da una stanza che, in breve tempo, è andata completamente a fuoco. L'allarme è scattato immediatamente e i vigili del fuoco accorsi sul posto hanno provveduto a salvare cinque persone rimaste nell'abitazione, di cui due disabili. Sono stati proprio loro ad avere i danni più gravi dall'incendio, rimasti entrambi intossicati.

L'incendio nell'appartamento a Palestrina

Le prime fiamme si sono sviluppate dopo le ore 21, l'allarme è scattato una ventina di minuti dopo quando la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato a, la Squadra di zona VF 24/A con il carro Autoprotettori in via Veroli nel Comune di Palestrina. Il rogo è scoppiato nella prima serata di ieri, al piano terra. A prendere fuoco una delle stanze dell'appartamento.

L'intervento dei soccorsi: come stanno gli intossicati

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i pompieri che hanno immediatamente iniziato le operazioni di salvataggio per le cinque persone rimaste all'interno della stanza a fuoco, due delle quali disabili. Il personale le ha subito soccorse. Sono loro, però, ad essere rimaste in condizioni più gravi. Entrambi, sia l'uomo di 58 anni che la donna di 84 anni, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale dagli operatori del pronto soccorso sanitario del 118: sono rimasti intossicati a causa del denso fumo sprigionato dall'incendio. Ora si trovano in ospedale in codice rosso.

Nel frattempo, l'appartamento è stato interdetto dopo lo spegnimento delle fiamme, sul posto sono arrivati anche i carabinieri per quanto di loro competenza.