Paura a Nettuno, frana sui binari: circolazione ferroviaria sospesa, treni cancellati e bus sostitutivi Paura nel Pontino dove questa mattina, a causa dei forti temporali che si sono abbattuti sulla zona, c’è stata una frana sui binari del treno: la circolazione è sospesa da ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Paura questa mattina tra Marechiaro e Nettuno, nelle zone pontine, dove una frana si è abbattuta sui binari del treno mandando in tilt la circolazione ferroviaria. Non appena notata la situazione precaria, sono stati immediatamente allertati i tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I disagi, però, non si sono fatti attendere. In breve tempo i treni regionali hanno iniziato a subire ritardi e limitazioni di percorso.

Circolazione in tilt: treni in ritardo e cancellati, bus sostitutivi

L'inizio dell'evento, secondo quanto riporta Trenitalia nella pagina degli avvisi, risale alle 10.50 di stamattina. Nell'ultimo avviso, quello delle 15.20, la circolazione risulta ancora sospesa "per danni causati dal maltempo tra Padiglione e Nettuno". Secondo le informazioni raccolte fino ad ora, si tratterebbe di una frana, verificatasi a seguito dei temporali che da ieri notte stanno interessando la regione Lazio, dalla Capitale fino alla zona pontina. Ancora in corso l'intervento dei tecnici.

Nel frattempo, però, sono state disposte limitazioni di percorso per i treni regionali, treni cancellati tra Padiglione e Nettuno, tratta lungo la quale sono state attivate corse con bus sostitutivi. Nel frattempo Trenitalia ha diffuso un programma con l'elenco di tutti i treni cancellati.