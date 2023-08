Paura a Foce Verde, armato di coltello semina il panico sul lungomare a Ferragosto Comprensibilmente spaventati i passanti sul lungomare di Foce Verde, Latina, ma nessuno è rimasto ferito.

A cura di Enrico Tata

Paura sul lungomare di Foce Verde, Latina, alla vigilia di Ferragosto. Poco prima della mezzanotte di lunedì 14 agosto, infatti, un uomo ubriaco ha seminato il panico con un coltello in piazzale dei Navigatori. Terrorizzate decine di famiglie e di bambini che passeggiavano lungo la strada.

L'uomo, un sessantenne di nazionalità italiana, è stato fermato dalle forze dell'ordine, che lo hanno immediatamente bloccato e affidato alle cure dei sanitari di un'ambulanza del 118, che a loro volta lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto sono intervenute tre volanti di polizia.

Comprensibilmente spaventati i passanti sul lungomare, ma nessuno è rimasto ferito.

Sempre nella notte di Ferragosto un misterioso incendio è divampato a Latina in viale Kennedy e ha distrutto un'automobile. Una ritorsione? Un semplice avvertimento? Stando a quanto si apprende, la vettura in fiamme era una vecchia Golf Volskswagen intestata a un'anziana residente nel capoluogo pontino. Secondo gli investigatori, tuttavia, era intestata anche a un suo congiunto finito all'interno delle carte dell'inchiesta Scarface condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Roma. L'uomo era al servizio di un membro del clan Di Silvio. L'ipotesi che l'incendio sia collegato all'inchiesta non è da scartare, spiegano gli investigatori.

L'allarme è scattato nel cuore della notte, con gli inquilini della case popolari di viale Kennedy che hanno immediatamente avvertito i vigili del fuoco. I pompieri, arrivati sul posto, hanno spento il rogo. Dalle indagini ancora non è emerso come e con che materiale sia stato acceso il rogo.