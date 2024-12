Paura a Caprarola, guardia giurata pulisce la pistola e si spara ad una gamba per sbaglio

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Paura nel Viterbese, a Caprarola, nella giornata di Santo Stefano, quando una guardia giurata si è sparata ad una gamba. L'uomo, un sessantenne, stava pulendo la sua pistola quando per errore si è sparato un colpo ad una gamba.

Si spara ad una gamba: cosa è successo

I fatti risalgono alla giornata di giovedì 26 dicembre 2024, a Santo Stefano. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, una guardia giurata, un uomo di 60 anni, si sarebbe ferito accidentalmente ad una gamba durante le operazioni di pulizia della pistola, verso mezzogiorno. Il sessantenne stava pulendo l'arma quando è partito un colpo. E ha raggiunto la gamba destra, al ginocchio.

L'arrivo dei soccorsi

Dopo essersi colpito la gamba con l'arma, l'allarme è scattato immediatamente. A chiamare aiuto la compagna dell'uomo, subito dopo aver sentito lo sparo. Secondo quanto ricostruito, il sessantenne stava maneggiando l'arma quando è partito il colpo che lo ha raggiunto sul ginocchio destro.

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i carabinieri della stazione locale che hanno prestato i primi soccorsi e avviato le indagini sul caso.

La corsa in ospedale

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori sanitari del pronto soccorso. L'uomo è stato trasportato a bordo dell'ambulanza e trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo. Una volta arrivato al triage la ferita riportata gli è stata assegnata con un codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non destano eccessive preoccupazioni: secondo le prime informazioni non si trova in pericolo di vita. Nel frattempo si trova in ospedale, dove continua ad essere monitorato.