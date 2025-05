video suggerito

Patanè smentisce le 'clamorose fake news' sulla Fascia Verde: nessun blocco traffico dalle 22 L'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, smentisce quelle che definisce "alcune clamorose fake news sulla Ztl Fascia Verde": "Non ci sarà alcun blocco della circolazione a partire dalle 22".

A cura di Enrico Tata

A settembre "non ci sarà alcun blocco della circolazione a partire dalle 22" all'interno del territorio capitolino. "Leggo sul web alcune clamorose fake news sulla Ztl Fascia Verde che mi preme smentire in maniera categorica", ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

In effetti, al contrario di quanto si legge su alcuni siti, i divieti previsti dall'aggiornamento al Piano regionale della qualità dell’Aria varato dalla giunta Rocca (e in attesa di essere discusso e approvato dal consiglio regionale) non prevede alcuno stop a partire dalle 22. Prevede invece nuovi divieti di accesso alla Fascia Verde per i veicoli alimentati a diesel fino a Euro 5.

Tuttavia, come abbiamo spiegato, per la prima volta la Regione Lazio consente ai comuni di proporre misure alternative che possano ridurre in modo equivalente le emissioni di Pm10, le polveri sottili, e No2, biossido d'azoto. Spiega l'assessore Patanè: "Quanto ai divieti previsti nel Piano regionale della qualità dell’Aria, attendiamo innanzitutto che venga discusso dal Consiglio Regionale, e se le modifiche saranno definitivamente approvate, abbiamo detto e ribadito più volte che lavoreremo, come fatto lo scorso anno, insieme ad Arpa e Regione Lazio, per mantenere la situazione attuale dei divieti che ha prodotto finora gli obiettivi richiesti".

Qualora il Consiglio regionale del Lazio approvasse le nuove regole del Piano sulla qualità dell'aria, Roma Capitale dovrebbe proporre misure alternative per non essere costretta ad introdurre nuovi divieti di accesso alla Fascia Verde. Una proposta avanzata dall'amministrazione capitolina consisteva nell'introduzione del meccanismo ‘Move-in', già adottato a Milano. In sostanza prevede l'acquisto di chilometri all'anno da ‘spendere' all'interno della Fascia Verde anche per i veicoli più inquinanti. Una misura compensativa che, però, la Regione Lazio ha escluso dalle soluzioni possibili per evitare, questo è il ragionamento, di chiedere soldi ai cittadini romani e gravare ulteriormente sulle loro casse.