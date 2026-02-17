Passavano informazioni e droga ai pusher del Tufello in cambio di soldi: arrestati tre poliziotti

Sette persone, tra cui tre poliziotti, sono state arrestate a Roma per traffico di stupefacenti. Gli agenti avrebbero fornito droga e informazioni riservate a un gruppo criminale del Tufello, sottraendo anche parte della droga sequestrata in cambio di denaro.

Volante della polizia (immagine di repertorio)

Sette persone sono state arrestate questa mattina dalla Dia con il supporto della Questura di Roma e dei competenti reparti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Si tratterebbe di sette uomini che farebbero parte di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di cui farebbero parte anche tre poliziotti, anche loro arrestati questa mattina.

I poliziotti, approfittando del proprio ruolo, avrebbero garantito coperture e vantaggi operativi al gruppo, aiutandoli non solo a reperire la droga ‘gratuitamente' (cedendogli quella proveniente dai sequestri dei gruppi rivali) ma anche passandogli informazioni riservate per eludere e anticipare i controlli.

Secondo quanto emerso dalle indagini, partite nel 2024, i tre agenti in particolare avrebbero ceduto grossi quantitativi di sostanze stupefacenti a un gruppo criminale operativo soprattutto al Tufello. In particolare i tre avrebbero effettuato varie volte accessi abusivi al Sistema d'indagine (Sdi) delle forze dell'ordine proprio per passare informazioni agli spacciatori con cui collaboravano, consentendogli di muoversi in anticipo nel caso di retate e controlli di polizia. Non solo: il gruppo criminale segnalava ai tre agenti corrotti eventuali corrieri e pusher di gruppi rivali, che venivano così perquisiti e arrestati. La droga sequestrata veniva consegnata per essere distrutta solo in parte: la restante veniva data agli altri membri del gruppo, in cambio ovviamente di un cospicuo compenso in denaro.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se vi siano altri soggetti coinvolti nella rete.