Passaggio di consegne con Raggi, Gualtieri ufficialmente sindaco di Roma: “Al lavoro già da oggi”

A cura di Luca Ferrero

Inizia ufficialmente la legislatura di Roberto Gualtieri. Stamattina, giovedì 21 ottobre, la cerimonia di insediamento alle 11. Gualtieri è arrivato puntuale in Campidoglio dalla scalinata dell'ingresso Sisto IV. Ad attenderlo, per il passaggio di consegne, l'ormai ex sindaca Virginia Raggi. Prima della cerimonia, i due hanno avuto un colloquio privato durato circa un'ora: pulizia della città e candidatura di Roma a Expo 2030, i temi al centro dell'incontro. Il neosindaco e la sindaca uscente si sono anche concessi ai fotografi per il rito che da sempre accompagna l'inizio di ogni legislatura: il consueto affaccio dal balconcino con vista sui Fori Imperiali. Al termine del colloquio, Gualtieri e Raggi sono entrati nell'Aula Giulio Cesare per la stretta di mano e le dichiarazioni.

Raggi: "Fare il sindaco è il mestiere più bello, consegno la città nelle mani di Gualtieri"

Tra gli applausi dei dipendenti e dello staff, Virginia Raggi ha dichiarato: "Faccio i migliori in bocca al lupo a Roberto Gualtieri. Fare il sindaco è, credo, il mestiere più bello e più complesso. A livello umano e politico è un'esperienza decisamente piena. Sono stata onorata di guidare per cinque anni la mia città, la più bella del mondo. Con grande senso delle istituzioni consegno la città nelle mani del nuovo sindaco".

Gualtieri: "Il lavoro inizia oggi, una nuova stagione per Roma"

Dopo gli auguri di Virginia Raggi, ha preso la parola il nuovo sindaco di Roma. Roberto Gualtieri ha dichiarato: "Sono onorato di assumere questo ruolo, a cui dedicherò tutto il mio impegno e la mia energia. Ringrazio la sindaca per avermi accolto: oggi abbiamo parlato dei dossier più importanti. Da oggi inizierà il lavoro. Parlerò al Consiglio comunale e alla stampa al momento opportuno". Non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni. Su twitter ha scritto: "Grazie a tutte e a tutti. Inizia una nuova stagione per Roma. Al lavoro!".