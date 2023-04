Pasquetta, sole e vento di tramontana: scampagnate e ristoranti pieni sul litorale Una Pasquetta all’insegna del sole è quella della quale hanno goduto romani e turisti. C’è chi è rimasto nei parchi in città, chi ha raggiunto il litorale e chi ha fatto una gita fuori porta.

A cura di Alessia Rabbai

Fa freddo nella capitale, ma il sole splende alto nel cielo: questo è bastato per rendere indimenticabile questa Pasquetta 2023 per tutti i cittadini e le cittadine della capitale, che hanno deciso di riversarsi sul litorale, per un pic nic o un pranzo al mare oppure semplicemente per una passeggiata o un giro in bicicletta dopo la tipica braciata del Lunedì dell'Angelo. Nonostante il vento di tramontana, le temperature oggi sono salite fino a raggiungere i 16- 17 gradi, rendendo piacevole trascorrere la giornata all'aria aperta. C'è chi ha invece scelto di trascorrere qualche ora nei parchi e ville storiche restando vicino casa per evitare il traffico e le lunghe code di rientro, approfittando del sole e chi si è allontanato dalla città, per concedersi una gita fuori porta.

Pasquetta al mare: litorale romano preso d'assalto

Chi ha optato per una Pasquetta sul litorale romano, ha preso d'assalto le località da Nord a Sud della provincia, da Civitavecchia, Santa Marinella e Santa Severa, San Nicola Fregene, Ostia. Tanti romani ma non solo, anche turisti stranieri che si sono goduti le festività in vacanza. Un pranzo di pesce al ristorante, una bella passeggiata, c'è chi ha steso l'asciugamano e chi si è tolto la maglietta, chi ha giocato a pallone in spiaggia, i più temerari si sono messi in costume da bagno.

Gettonate le mete per le gite fuori porta

In provincia nelle aree verdi e parchi da Nord a Sud di Roma e della sua area metropolitana sono state tante le presenze alla pineta di Castelfusano ad Ostia, al Vivaio di Maccarese, ai Castelli Romani sul Lago Albano, all'Oasi Wwf di Macchiagrande. Molto gettonate le mete delle tradizionali gite fuori porta, il Lago di Bracciano e Martignano, Villa Adriana e Villa d'Este a Tivoli, il Bosco Macchia Grande di Manziana, le Rovine dell'Antica Città di Monterano.