Pasqua e Pasquetta 2025 con pioggia a Roma: le tendenze meteo Previsioni ancora incerte per le giornate di Pasqua, domenica 20 aprile, e Pasquetta, lunedì 21 aprile, a Roma e nel Lazio. L'unica certezza è che il tempo sarà instabile. Per ora previsti temporali alternati ad ampie schiarite, ma le previsioni sono in evoluzione.

A cura di Enrico Tata

(Getty Images)

Pioggia e freddo a Pasqua? Al momento non c'è alcuna certezza e tutte le previsioni del tempo parlano di ipotesi e di probabilità. Quel che è certo è che la settimana delle festività pasquali, domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, e lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, saranno all'insegna dell'instabilità a Roma e nel Lazio. Probabilmente la situazione sarà più perturbata al nord e al centro, mentre ci sarà più sole nel Meridione. Il tempo, comunque, sarà molto instabile e la giornata di ‘rottura' dell'anticiclone e del ritorno del maltempo, tra l'altro, potrebbe essere proprio quella di Pasqua.

Che tempo farà a Pasqua su Roma e Lazio: attesi pioggia e maltempo

Per ora parliamo di tendenze e non di certezze, ma secondo i meteorologi a Pasqua potrebbe arrivare una perturbazione. Porterà piogge, probabilmente, soprattutto nel nord Italia e nel centro, mentre il sud sarà risparmiato.

Per gli esperti del sito IlMeteo.it, la mattinata di Pasqua potrebbe essere caratterizzata da sole e caldo, ma nel pomeriggio potrebbero arrivare i primi temporali sulla città di Roma e in generale nel Lazio, accompagnati da grandine in qualche caso. Le precipitazioni si intensificheranno nel corso del pomeriggio e della sera.

Ampie schiarite e rovesci, tempo instabile a Pasquetta

Cosa succederà lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta? La giornata sarà caratterizzata dall'incertezza, tra piogge improvvise e rovesci di temporale a Roma e nel Lazio. L'Italia si troverà nel mezzo, scommettono i meteorologi del sito IlMeteo.it, tra l'aria calda dell'Africa e l'ingresso di sistemi perturbati dal Nord Europa. Questo determina condizioni incerte che potrebbero portare momenti di pioggia, anche forte, ad ampie schiarite.

Le tendenze meteo di fine aprile su Roma e Lazio

Ancora più incerte le tendenze per fine aprile, per il 25 aprile e per il 1 maggio. Per quanto riguarda il 25 aprile, la giornata potrebbe essere caratterizzata da temporali, mentre per il 1 maggio è atteso l'arrivo di un fronte caldo che potrebbe portare sole e temperature alte, quasi estive.

Per avere più certezze su Pasqua, comunque, occorrerà attendere la fine del weekend del 12 e 13 aprile.