Pasqua a Roma, Federalberghi: “Ripresa del turismo, ma presenze quasi dimezzate rispetto al 2019” Nella capitale a Pasqua si contano più turisti rispetto al 2021, ma secondo Federalberghi non si raggiungono ancora i numeri pre- pandemia: la speranza nei grandi eventi dei prossimi anni come il Giubileo e l’Expo.

A cura di Beatrice Tominic

Sono molte le città d'arte in cui visitatori e visitatrici si recano per passare la pausa pasquale che, quest'anno, arriva a primavera inoltrata: i turisti nella capitale sono in aumento rispetto allo scorso anno, quando, per la giornata di Pasqua e Pasquetta, era scattata la zona rossa con deroghe per le visite a casa di amici e parenti.

I primi dati sulle presenze dei turisti a Roma nella settimana di Pasqua sono arrivati durante l'Albergatore Day, rilasciati dall'Ente Bilaterale del Turismo del Lazio (EBTL). Le cifre raccolte sono superiori rispetto allo scorso anno, ma in una nota viene specificato Federalberghi specifica: "Si registra una ripresa rispetto al 2021, in cui l’occupazione era quasi nulla, che resta però ancora molto lontana ai livelli “prepandemici” del 2019."

Meno turisti rispetto al periodo di pre-pandemia

Come rivelano i dati, la città di Roma non riesce ancora a raggiungere le presenze di turisti del 2019, prima della pandemia da Covid- 19. Per quanto riguarda gli arrivi complessivi nel comune di Roma, oggi si contano 235mila unità, cioè il 36,95% in meno rispetto a Pasqua 2019, mentre le presenze sono scese del 39,59%. All'interno dell'hotel gli arrivi sono scesi del 38,61% e le presenze addirittura del 40,22% in meno. Percentuali poco più basse anche negli esercizi complementari, come campeggi, villaggi turistici e alloggi in affitto: gli arrivi qui sono diminuiti del 33,44% e le presenze del 38,42% rispetto al 2019.

Leggi anche Le migliori uova di Pasqua artigianali a Roma: ecco dove acquistarle

Ancora maggiori, invece, sono le perdite nell'area di tutta la Città Metropolitana di Roma, dove arrivi e presenze sia negli alberghi che negli esercizi complementari sono diminuiti di oltre il 40%.

La reazione di Federalberghi

Una volta analizzate le cifre, è arrivata la risposta da parte del presidente di Federalberghi Giuseppe Roscioli: "Non è la prima volta che si manifestano segnali di ripresa nella traversata del deserto che per noi hanno rappresentato gli ultimi due anni, ma essendo sempre stati smentiti da nuove criticità, da varianti Covid inedite ad addirittura conflitti bellici, non riteniamo sia il caso di cantare vittoria", ha dichiarato.

"Come categoria che sta ancora contando i danni subiti, affrontando i debiti contratti con il sistema bancario per riuscire a sopravvivere e registrando mancate riaperture, ci auguriamo che questa tendenziale crescita possa proseguire, ma restiamo consapevoli che per fattori legati al movimento internazionale dei flussi la piena ripresa di Roma non potrà realizzarsi prima del 2024 – ha aggiunto prima di fare riferimento anche ai grandi eventi previsti a Roma nei prossimi anni – Intanto accogliamo con grande favore la vicinanza delle Istituzioni locali e lo sforzo che si sta facendo per rendere la Capitale d’Italia futura sede di eventi di risonanza globale: rappresentano occasioni irrinunciabili per il nostro turismo e la nostra economia, oltre che per restituire un complessivo livello di eccellenza alla città di Roma."

I futuri eventi a Roma

All'evento dell'Albergatore Day hanno preso parte anche personalità politiche, fra cui anche il sindaco Roberto Gualtieri che è intervenuto prima della Tavola Rotonda Dalla Ryder Cup 2023 all’Expo 2030, passando per il Giubileo 2025.

"Sul piatto – si legge in una nota di Federalberghi – il grande tema dei prossimi dieci anni di sviluppo di una città prostrata da un biennio di profonda crisi, ma anche attesa da una successione di appuntamenti di respiro internazionale che può trasformarsi in opportunità imperdibile per dare vita a un radicale cambio di rotta."