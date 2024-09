video suggerito

Parioli, il Re dell'acqua minerale nei guai: condannato per stalking condominiale Francesco Agnello Con la compagna avrebbe messo in atto per oltre dieci anni veri e propri atti persecutori nei confronti dei condomini della palazzina dei Parioli dove abita. La condanna per stalking confermata anche in secondo grado per Francesco Agnello, imprenditore delle acque minerali e del settore alimentare.

A cura di Redazione Roma

Francesco Agnello è stato condannato con la compagna a un anno e due mesi per stalking. La sentenza della Corte d'Appello di Roma, ha confermato in secondo grado la decisione dei giudici, riconoscendo la coppia colpevole di aver tiranneggiato per più di dieci anni gli inquilini di una palazzina ai Parioli. I fatti sarebbero andati avanti dal 2006 al 2020, fino a finire in tribunale. Agnello, originario di Torre Annunziata ma da molti anni romano di adozione, è un noto imprenditore attivo soprattutto nel settore delle acque minerali. È a capo della holding che controlla alcuni noti marchi come Lete e Sangemini, e ha ramificati interessi nel settore alimentare. Ultimamente si è interessato anche al calcio: il suo nome è stato più volte accostato a club di serie B e C, e recentemente ha concretizzato il suo pallino acquistando l'U.S. Ancona.

Secondo quanto riportato nella sentenza per anni gli inquilini del lussuoso condominio, abitato da diplomatici e professionisti, sono stati costretti ad "attraversare le zone condivise il più velocemente possibile", con il cellulare in mano pronto a filmare per "scoraggiare azioni violente". L'imprenditore e la compagna avrebbero dato vita, secondo quanto ricostruito durante il processo, a una vera e propria escalation a partire da litigi tutto sommato futili tra insulti e minacce. A verbale frasi come "vi ammazziamo tutti" o "ti cacceremo via vecchiaccia". In un'occasione addirittura la minaccia di incendiare un appartamento.

La vicenda, raccontata oggi sulle pagine del quotidiano il Messaggero, potrebbe non essere ancora finita in tribunale (probabile che l'imprenditore ricorrerà al terzo grado di giudizio), ma è già valsa per Agnello un divieto di avvicinamento al condominio, misura attenuata successivamente con il divieto di avvicinamento ai condomini. I giudici hanno riconosciuto che quelli messi in atto dal Re dell'acqua minerale erano veri e propri atti persecutori. Diversi condomini negli anni si sono visti costretti a modificare le proprie abitudini di vita, compreso rinunciare al proprio posto auto per evitare rappresaglie sulle proprie automobili. La coppia invece, utilizzava il garage a proprio piacimento pur non essendo proprietaria di nessun posto auto. C'è chi invece aveva paura di invitare amici o conoscenti a casa, o di uscire in alcune ore. Ora tutto questo è finito, ma si è dovuti arrivare in un'aula di tribunale.