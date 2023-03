Parcheggia la moto sui binari del tram: piazzale Flaminio in tilt (VIDEO) Un motorino parcheggiato sui binari del tram a piazzale Flaminio ha mandato in tilt tutti i collegamento della linea 2: bus sostitutivi e rabbia dei passeggeri.

A cura di Beatrice Tominic

Il motorino (cerchiato in rosso) che ha bloccato il passaggio del tram della linea 2, foto da Welcome to Favelas.

È successo in pieno centro città, a piazzale Flaminio. Questo punto, fra l'ingresso di Villa Borghese e l'arco che porta a piazza del Popolo, che si affaccia su via del Corso, è uno snodo molto importante anche per i mezzi pubblici della città: oltre alla fermata della linea A della metropolitana Flaminio, alla stazione dei treni e agli autobus che fanno la loro fermata nella zona, c'è anche il capolinea della linea 2 del tram che collega la parte centrale della città con Scalo San Lorenzo.

Proprio un mezzo della linea 2, nel corso della mattina di ieri, giovedì 2 marzo 2023, è rimasto bloccato per più di una trentina di minuti a causa di un motorino parcheggiato sui binari del tram: lo scooterista, credendo forse che il tram non sarebbe arrivato in breve tempo e ignorando il binario, ha lasciato il suo scooter al fianco del marciapiede, la banchina del tram, proprio lungo la strada battuta dal tram. Come si vede nelle foto, il motoveicolo è stato lasciato in sosta lungo il percorso del tram che, per evitare di danneggiarlo, è stato costretto a fermarsi prima del luogo stabilito. Disagi, però, sull'intera linea.

Bloccato il servizio di tram, la protesta di Atac

A causa del motorino abbandonato lungo i binari del tram, le vetture di Atac sono rimaste paralizzate sull'intera tratta della linea 2: proprio per questa ragione è stata la stessa municipalizzata dei trasporti ad impiegare bus sostitutivi per garantire, nonostante l'ostacolo, il pieno svolgimento dell'attività.

Su Twitter, a chiunque chiedesse se non fosse più opportuno mandare un carro attrezzi e spostare la moto, Info Atac ha risposto: "Sarebbe opportuno parcheggiare in maniera civile e non intralciare la marcia del trasporto pubblico. In questi casi occorre attendere i tempi tecnici di invio del carrogrù. Nel frattempo dobbiamo attiviamo bus navetta per garantire la continuità del servizio".

Altri hanno preso le difese della municipalizzata: "Vanno rimossi e multati così forse inizieranno a capire se possono o non devono lasciare le auto messe di m*erda: ne va del povero autista che deve combattere con traffico e tutti ‘sti disagi mentre guida e disagio per passeggeri".