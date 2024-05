video suggerito

Parcheggia il furgone della ditta di pulizie senza mettere il freno a mano: investito titolare L'uomo è stato portato immediatamente in ospedale a Latina, non è in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata questa mattina a Latina. Il titolare di una ditta di pulizie è stato investito dal furgone dell'azienda, parcheggiato sulla rampa di un garage ma senza freno a mano attivato. L'uomo, che non è riuscito a spostarsi in tempo, è rimasto incastrato tra il mezzo e il muro, impossibilitato a muoversi. Immediatamente soccorso dagli operatori sanitari del 118, è stato portato all'ospedale di Latina, dove si trova tuttora ricoverato. A quanto si apprende, non è in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione e dell'Aliquota Radiomobile per le indagini del caso. Da capire se sia stata la vittima a dimenticare di inserire il freno a mano o se sia stata una dimenticanza di qualche dipendente della società.

Pochi giorni fa morto un uomo a Ciampino

Solo pochi giorni fa un incidente simile è avvenuto a Ciampino. Un pensionato di 74 anni è stato investito dalla sua auto parcheggiata in discesa. Quando è uscito dall'abitacolo,è stato investito immediatamente dal mezzo e schiacciato contro un muro. Questa volta, purtroppo, l'esito è stato tragico: l'uomo è morto praticamente sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate dall'impatto col mezzo. Ogni tentativo del 118 di rianimarlo è stato inutile, e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

Dal sopralluogo effettuato dalle forze dell'ordine è emerso che l'uomo aveva dimenticato di tirare il freno a mano della macchina. Una dimenticanza, che gli è costata la vita. Sul posto erano arrivate tantissime persone attirate dalle grida dell'uomo, che nulla hanno però potuto fare per impedire la tragedia.