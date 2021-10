Papà orco abusava dei figli piccoli mentre la madre non c’era, denunciato dalla donna: arrestato Un uomo è stato accusato dai carabinieri di Terracina perché accusato di abusare dei figli minori mentre la madre non era in casa. A denunciarlo è stata la donna, che è andata in caserma a spiegare i suoi sospetti ai militari. Le indagini hanno raccolto diversi indizi a carico dell’uomo, che alla fine è stato arrestato.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Terracina perché accusato di abusi sessuali sui figli. Gli indizi emersi nelle indagini dei militari nei suoi confronti sembra siano lampanti, motivo per il quale il Tribunale di Latina ha disposto l'arresto con la misura della custodia cautelare in carcere. A denunciare l'uomo è stata la moglie, che aveva cominciato a sospettare degli abusi da parte del 39enne nei confronti dei figli. Le violenze sarebbero avvenute mentre lei non era presente nell'abitazione. Quando ha capito cosa stava accadendo, è andata immediatamente in caserma per denunciarlo. Data la delicatezza della questione le indagini sono partite immediatamente. E gli indizi raccolti nei confronti dell'uomo hanno dimostrato che le accuse della moglie non erano infondate. E così adesso si trova in carcere.

Abusi sui figli minori: l'uomo rischia diversi anni di carcere

Al momento non è noto se l'uomo abbia provato a difendersi o se abbia detto qualcosa ai carabinieri che l'hanno arrestato. Probabilmente non si aspettava che la moglie sarebbe andata dai militari per denunciarlo, e l'arresto è avvenuto quando lui meno se l'aspettava. Una vicenda questa, particolarmente odiosa dato che le vittime sono dei bambini. Bambini che saranno probabilmente sentiti nelle prossime settimane in forma protetta, in modo da evitare che il trauma subito possa diventare ancora più grande. Se il processo si dovesse celebrare e le accuse fossero confermate, l'uomo rischierebbe diversi anni di carcere. Ovviamente non può avvicinarsi ai figli in nessun modo date le accuse, né interagire con loro.