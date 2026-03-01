Papa Leone XIV oggi al Quarticciolo, dove incontra i cittadini e orario della messa

Papa Leone XIV durante il Giubileo (Foto da Lapresse)

Papa Leone XIV oggi visiterà il Quarticciolo a Roma. Il quartiere nella periferia Est della Capitale domenica primo marzo 2026 è pronto ad accogliere il Pontefice, il cui arrivo è previsto intorno alle ore 16. L'incontro con i cittadini sarà nella parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, poi la messa alle ore 17. Prima di Prevost le precedenti visite di un Papa al Quarticciolo sono nel 1963 di Giovanni XXIII e nel 1980 Giovanni Paolo II. L'iniziativa di oggi si inserisce in un percorso che Papa Leone XIV sta facendo durante la Quaresima, incontri con le periferie romane in attesa della Pasqua.

L'incontro con famiglie, anziani, malati e volontari

Il Quarticciolo nato negli anni Quaranta come borgata popolare, ha una realtà complessa, dove da una parte c'è una comunità di cittadini onesti, che resiste con progetti ed iniziative per promuovere la legalità, dall'altra criminalità. Il Papa incontrerà bambini del catechismo, famiglie, giovani, anziani, malati, poveri, persone con disabilità e volontari che prestano servizio all'interno del territorio.

Un momento di ascolto e vicinanza. Padre Daniele Canali, alla guida della parrocchia di via di Manfredonia spiega ad AgenSIR: "Non abbiamo mai mollato. Avere qua con noi ilo Papa ci aiuterà a rinascere". "La nostra parrocchia come il nostro quartiere si trova in una buca – commenta con Vatican News – Per venire qui, si deve scendere. Si scende, per arrivare da noi, dai quartieri Alessandrino, Centocelle e Tor Tre Teste, o dalla via Prenestina. E anche Papa Leone XIV dovrà scendere". La parrocchia dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo serve circa 10mila fedeli.

Papa Leone XIV nelle periferie romane

Papa Leone XIV come detto è impegnato in un percorso di visite in alcuni quartieri romani. Il Pontefice è già stato nelle zone di Ostia e Castro Pretorio. oggi tocca al Quarticciolo,

In attesa del Papa il quartiere è "in trepidazione" per l’arrivo del Santo Padre. L’attesa è palpabile nelle strade, nelle case popolari, nel cortile dell’oratorio dove Leone XIV si fermerà per il primo incontro. La visita proseguirà poi nel salone parrocchiale e terminerà con la celebrazione della Messa alle ore 17.