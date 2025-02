video suggerito

Papa Francesco, Messa davanti al Crocifisso "miracoloso" di San Marcello a Roma pregato in pandemia La chiesa di San Marcello al Corso è uno dei luoghi romani più amati da Papa Francesco. Oggi il cardinale vicario Reina ha celebrato l'Eucarestia per la salute del Pontefice davanti al Crocifisso "miracoloso" pregato da Bergoglio durante la pandemia.

A cura di Alessia Rabbai

Il cardinale vicario Baldo Reina prega davanti al Crocifisso di San Marcello per papa Francesco (Credit: Diocesi di Roma)

Oggi c'è stata la celebrazione dell'Eucarestia nella chiesa di San Marcello al Corso a Roma, per pregare per la salute di Papa Francesco. Prosegue la catena di preghiera dedicata al Pontefice, a Roma arrivano le preghiere dei cattolici di tutto il mondo, che in questi giorni di tribolazione e di "prova" chiedono al Signore che gli consenta una pronta guarigione.

Giovedì 27 febbraio il cardinale vicario Baldo Reina ha celebrato l’Eucaristia nella chiesa di San Marcello, mentre stasera alle ore 21 c'è stata la recita del Santo Rosario in Piazza San Pietro, sempre presieduto dal cardinale vicario Reina, per il Papa e per tutte le persone malate. La chiesa di San Marcello al Corso è uno dei luoghi romani più amati da Papa Francesco, insieme alla basilica di Santa Maria Maggiore, dove periodicamente visita la Salus Populi Romani.

Al suo interno San Marcello custodisce il Crocefisso "miracoloso", davanti al quale il Santo Padre ha pregato durante la pandemia di Covid-19. È lo stesso che, secondo la tradizione, ha fatto fermare la pestilenza a Roma nel XVI secolo. Papa Francesco è al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, oggi è il quattordicesimo giorno di ricovero per una polmonite bilaterale.

Bergoglio pregò il crocefisso di San Marcello per la fine della pandemia

Papa Francesco in preghiera davanti al Crocifisso di San Marcello al Corso

"Ricordiamo tutti quando il Santo Padre venne qui durante la pandemia a pregare davanti al Crocifisso miracoloso – commenta la Diocesi di Roma – Ora siamo noi a pregare qui perché il Signore gli conceda la salute". Papa Francesco durante l'ondata di Covid-19 ha pregato molto per la guarigione del mondo, sia durante gli eventi religiosi con i fedeli, che in solitudine. In un'occasione Bergoglio mentre il virus imperversava in Italia e nel mondo mietendo vittime si è recato a sorpresa nella chiesa di San Marcello al Corso e ha pregato davanti al Crocifisso ligneo, chiedendo a Dio la fine della pandemia.

"Il Crocifisso di San Marcello racconta la fede nella difficoltà"

"Il male è insidioso, ti inganna e Gesù ci dice di tagliarlo finché siamo in tempo – ha detto durante l'omelia il cardinale vicario Baldo Reina – Sono quelle potature che ci preparano a una fioritura più grande". E ha esortato a confidare "in Dio sempre. Il Crocifisso che è custodito qui racconta della fede di un popolo che ha confidato in lui, soprattutto nei momenti di difficoltà. E noi questa sera voglia rinnovare la fiducia nel Signore e lo facciamo chiedendo per il Santo Padre il dono della salute e della forza".