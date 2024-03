Papa Francesco cita Emanuela Orlandi nel suo libro: “In Vaticano soffriamo ancora per la scomparsa” “Soffriamo ancora tanto per la sua scomparsa e continuiamo a pregare per la sua famiglia”. Questo il commento su Emanuela Orlandi di papa Francesco nella sua autobiografia in prossima uscita. “Vogliamo che emerga la verità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

La copertina dell'autobiografia di papa Francesco e il manifesto per la scomparsa di Emanuela Orlandi.

"All'epoca Emanuela Orlandi aveva 15 anni. In Vaticano soffriamo ancora tanto per la sua scomparsa, avvenuta più di 40 anni fa. Continuo a pregare per lei e per i suoi familiari, in particolare la mamma". Queste le parole di Papa Francesco sul caso di scomparsa di Emanuela Orlandi nella sua autobiografia, Life. La mia storia nella Storia, in uscita il 19 marzo per Harper Collins in Italia e in altri 20 Paesi del mondo e scritta con il vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona. "Vogliamo che emerga la verità: per questo abbiamo aperto le indagini anche in Vaticano", aggiunge poi.

Il commento sulla scomparsa di Emanuela Orlandi di papa Francesco

"C'è un'inchiesta aperta in Vaticano, in modo da poter fare luce su questa storia e da fare emergere la verità. Parlando di Emanuela, però, voglio che tutte quelle famiglie che piangono la scomparsa

di un proprio caro sentano la mia vicinanza. Sono accanto a loro", ha aggiunto il pontefice in un passo del volume, come riporta l'agenzia Ansa.

Le reazioni

Non ha tardato ad arrivare, diffusa a mezzo social, la reazione del fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, che condividendo le parole del papa sembra voler ribadire la necessità di trovare al più presto la verità. Obiettivo condiviso anche dai componenti della commissione bicamerale d'inchiesta, al via in questi giorni dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza. "Servono serietà ed equilibrio, ma soprattutto determinazione", ha dichiarato a Fanpage.it il vicepresidente e firmatario della proposta di legge Roberto Morassut, deputato del Partito Democratico.

Molte le reazioni anche da parte degli utenti che da tempo seguono le vicende legate alla scomparsa delle ragazzina. "Ma papa Francesco non era quello che diceva che Emanuela si trova in cielo?", si chiede qualcuno, riportando le parole del pontefice in risposta alle domande di Pietro.