Panico sul regionale Roma-Orte: 43enne armato di tirapugni terrorizza i passeggeri

Un uomo di 43 anni ha creato il panico nella serata di ieri sul treno regionale Roma – Orte: armato di tirapugni, ha spaventato le persone a bordo, agitandolo come se volesse colpire qualcuno. Il capotreno è stato costretto a fermare la corsa a stazione Nomentana per circa venticinque minuti: proseguire con l'uomo a bordo era impossibile dato che stava mettendo a repentaglio l'incolumità fisica dei passeggeri. Solo dopo l'intervento dei carabinieri il treno è potuto ripartire, proseguendo la sua corsa.

Secondo quanto rilevato dai militari, il 43enne era in forte stato di alterazione psicofisica, non è chiaro se per l'assunzione di droghe e alcol, o se per problemi di salute mentale. Bloccarlo è stato difficile, soprattutto perché era molto agitato, ma soprattutto in possesso dell'arma, che avrebbe potuto creare non pochi danni data la sua pericolosità. Alla fine i carabinieri sono riusciti a fermarlo e a denunciarlo per interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il 43enne, non in grado di tranquillizzarsi, non ha fornito spiegazioni al suo folle gesto.

I passeggeri, quando hanno visto l'uomo che li minacciava, si sono comprensibilmente spaventati. A nulla sono valsi i tentativi di calmarlo, tanto che alla fine il capotreno ha pensato che era meglio arrestare la corsa del convoglio e attendere l'arrivo dei militari, che sono riusciti poi a bloccare il 43enne. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito, nonostante la tensione provata in quei momenti. Alla fine il treno è poi potuto ripartire, consentendo ai passeggeri di proseguire la loro corsa e tornare a casa.