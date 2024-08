video suggerito

Panico al McDonald’s a Piazza di Spagna, turista spruzza spray al peperoncino: dipendente in ospedale Attimi di panico nel McDonald’s a Piazza di Spagna, dove un turista ha spruzzato uno spray al peperoncino e denunciato per uso di arma impropria e lesioni. Un dipendente con difficoltà respiratorie è stato trasportato in ospedale al Fatebenefratelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

McDonald's a Piazza di Spagna (Frame da Google Maps)

Ha dovuto ricorrere a cure mediche all'ospedale Fatebenefratelli un dipendente del McDonald's da Piazza di Spagna, dopo che un turista è entrato nel fast food e ha spruzzato dello spray urticante al peperoncino. Sono stati attimi concitati quelli di ieri pomeriggio, martedì 6 agosto, nel cuore del centro storico di Roma, a pochi passi dalla Scalinata di Trinità dei Monti e della Fontana di Trevi.

Soccorso un dipendente con difficoltà respiratorie

Secondo le informazioni apprese l'uomo, quarantatré anni, un turista di nazionalità israeliana, ha utilizzato lo spray urticante nel fast food. Ad intervenire subito è stata una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico, che al momento dell'accaduto era in presidio in strada per un servizio anti abusivismo commerciale. I vigili urbani sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato l'uomo.

Nel frattempo hanno chiamato i soccorsi, accertandosi che le persone presenti nel fast food, tra personale di turno e clienti, stessero bene. In quel momento infatti c'era molta gente nel McDonald's. Sul posto è arrivato il personale sanitario con l'ambulanza, per un dipendente, che è stato sottoposto alle cure del caso, perché aveva un forte bruciore agli occhi con lacrimazione e difficoltà a respirare a causa dello spray urticante.

Il turista denunciato per uso di arma impropria e lesioni

Il turista è stato preso in carico dalla pattuglia e accompagnato presso gli uffici di via della Greca, dove gli agenti lo hanno identificato ed hanno verificato se la sua presenza fosse regolare sul territorio nazionale. Al termine degli accertamenti lo hanno poi denunciato per uso di arma impropria e lesioni.