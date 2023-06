Palpeggia una donna sull’autobus pieno di persone: arrestato uomo di 70 anni Ha palpeggiato una donna che si trovava sul suo stesso autobus: notato da una pattuglia di carabinieri in borghese, sul bus per controlli preventivi, è stato arrestato.

A cura di Beatrice Tominic

Forse pensava che nessuno si sarebbe accorto di quella situazione, trovandosi in un autobus pieno di persone. Ma non è stato così. Un uomo ha iniziato a palpeggiare una donna di circa quaranta anni mentre si trovavano entrambi a bordo di un autobus all'altezza di largo Porta Cavalleggeri, in zona Aurelio, nel quadrante nord ovest della capitale. Nonostante la calca, però, le molestie nei confronti della quarantenne non sono passate inosservate e l'uomo, un settantenne, è stato arrestato per violenza sessuale.

Cosa è successo a bordo del bus

Avrebbe approfittato della calca per molestare la donna che viaggiava sullo stesso bus: è successo nei giorni scorsi a Roma, all'altezza di largo di Porta Cavalleggeri, in zona Aurelio. Il settantenne, però, forse non poteva immaginare che a bordo dello stesso bus, insieme a lui e alla quarantenne, si sarebbe trovata anche una pattuglia di carabinieri della stazione di Roma San Pietro in borghese. I militari, anche loro in mezzo alla calca nel bus, si trovavano nella vettura del trasporto pubblico romano proprio per un servizio preventivo.

L'intervento dei carabinieri e la denuncia della quarantenne

Quanto stava succedendo ai danni della quarantenne non è passato inosservato ai loro occhi: i militari sono subito intervenuti e hanno immediatamente arrestato l'uomo per violenza sessuale. Una volta scesa dall'autobus, la quarantenne ha sporto denuncia. Ancora in stato di shock, la donna ha raccontato di essere stata palpeggiata. I militari non hanno potuto fare altro che trasferire l'uomo nella loro caserma di riferimento, in attesa del rito direttissimo.