Palio di Bomarzo, fantino cade e viene travolto dal cavallo: ha un trauma cranico Ha riportato un trauma cranico ma non rischia di morire il giovane fantino caduto da cavallo al Palio di Sant’Anselmo a Bomarzo.

A cura di Alessia Rabbai

Palio di Bomarzo 2023

Un giovane fantino è caduto durante il Palio di Sant'Anselmo a Bomarzo ed è stato travolto dal cavallo. Soccorso e trasportato in ospedale, ha riportato un trauma cranico, ma fortunatamente non rischia di morire. L'incidente si è verificato ieri, martedì 25 aprile, durante la tradizionale manifestazione che ogni anno si svolge nel Viterbese in occasione dei giorni di festa del santo patrono. Una rievocazione storica in località Fossatello, con tanto di corteo con 450 figuranti in costume d'epoca e cinque rioni sfidanti. L'edizione del 2023 ha visto la vittoria della contrada Borgo, con il cavallo Unamore e il fantino Alessandro Cersosimo.

Una tragedia sfiorata quella di ieri, un episodio che poteva avere esiti ben più gravi. Secondo le informazioni apprese il fantino era al secondo giro quando improvvisamente, per cause non note, il è caduto a terra e il cavallo l'ha urtato, mentre la corsa dei cavalli continuava. Nel frattempo in pista sono entrati i carabinieri, per cercare di proteggerlo. Il giovane è stato poi preso in carico dal personale sanitario, che lo ha trasportato con l'ambulanza all’ospedale Belcolle di Viterbo. Arrivato nel nosocomio del Viterbese, il giovane paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari.

Il sindaco di Bomarzo Ivo Cialdea lo ha raggiunto al pronto soccorso per accertarsi personalmente che stesse bene. A rendere noti gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute è stato il presidente della pro loco, che ieri sera ha detto: "Il ragazzo ha fatto la Tac, c'è un trauma cranico ma non è in pericolo di vita. Grazie ai soccorsi che sono stati tempestivi, ci dispiace a tutti di quello che è successo". Anche il cavallo sta bene.