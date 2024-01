Palazzina esplosa a Canale Monterano: aperte le indagini per disastro colposo Decine di persone sfollate e un ferito grave: la Procura di Civitavecchia indaga per disastro colposo per quanto accaduto ieri a Canale Monterano, dove è esplosa una palazzina a seguito di una fuga di gas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Circa una trentina di persone sfollate, 15 alloggi sgombrati, un ferito grave: questo è il bilancio di quanto avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 6 gennaio 2024, a Canale Monterano comune ad una decina di chilometri da Bracciano, in provincia di Roma, dove è esplosa una palazzina di due piani a causa di una fuga di gas.

Oggi, ad un giorno dai fatti, il centro storico del comune appare ancora in ginocchio: oggi è rimasta chiusa anche la chiesa che ha riportato alcuni danni a seguito dell'esplosione della struttura. Durante la notte la zona è stata presidiata da cittadini ed agenti per assicurarsi che non venissero commessi furti: soltanto questa mattina gli abitanti hanno potuto fare rientro in ciò che resta delle loro case e portare con sé beni di prima necessità. La Procura di Civitavecchia, che si occupa del caso, ha aperto un fascicolo per disastro colposo.

Come sta la persona ferita gravemente nell'esplosione

Sono tre le persone rimaste ferite nell'esplosione della palazzina. In particolare, quella che si trova in condizioni più critiche, l'unica ad essere rimasta gravemente ustionata al braccio e alla schiena si sta stabilizzando, ma è ancora ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Sant'Eugenio. Fra le tre persone anche un ragazzo di 18 anni che verrà dimesso a breve: "Ho scavato a mani nude per salvare mio figlio: l'ho trovato sotto alle macerie, è vivo e sta bene", ha dichiarato il padre del giovane.

Le parole del sindaco a Fanpage.it

"Bisogna stare vicino alle famiglie dei cittadini coinvolti che hanno perso la casa – ha dichiarato a Fanpage.it il sindaco di Canale Monterano, Alessandro Bettarelli -Le persone coinvolte nel crollo, alcune decine, verranno ospitate o da parenti o in un B&b del posto che sì è già messo a disposizione per la loro accoglienza".