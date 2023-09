Padre e figlio cercano di rimuovere un nido di calabroni dandogli fuoco: 14enne ustionato Momenti di paura per un papà e suo figlio, che hanno cercato di rimuovere un nido di calabroni dal camino dandogli fuoco. Il 14enne è rimasto ustionato ed è stato soccorso con l’eliambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Hanno cercato di rimuovere un nido di calabroni dal camino della loro abitazione, ma un ragazzo di quattordici anni è rimasto ustionato sul viso e sul corpo ed ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. L'incidente domestico è accaduto nella tarda mattinata di sabato 16 settembre in provincia di Frosinone. A rimanere coinvolti sono stati un papà e suo figlio adolescente, i quali si sono improvvisati in un lavoro che la maggior parte delle volte può rivelarsi pericoloso fare se non addetti al settore. Come riporta la testata locale Ciociaria Oggi infatti la famiglia si è accorta dal ronzìo che all'interno del caminio dei calabroni avevano costruito il nido. Preoccupati che potessero far loro del male e comunque in vista della stagione invernale, in occasione della quale lo avrebbero riacceso, hanno pensato bene di rimuovere il nido.

Prima hanno sparso l'insetticida e poi gli hanno dato fuoco, convinti che in questo modo avrebbero ucciso gli insetti e si sarebbero sbarazzati del problema. Un gesto che si è rivelato pericoloso, infatti le fiamme hanno raggiunto il ragazzo, procurandogli ustioni in diverse parti del corpo, tanto da doversi recare in ospedale per farsele medicare. Subito il padre ha chiamato i soccorsi, date le ustioni riportate dal figlio è stato necessario il trasferimento con l'eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Arrivato al pronto soccorso il ragazzo è stato sottoposto alle cure del caso, per le ustioni di primo e secondo grado. Fortunatamente non rischia di morire. Presenti anche i carabinieri di competenza territoriale, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e svolto gli accertamenti necessari.