Ottobre Rosa 2023, a Roma e nel Lazio screening gratuiti contro il tumore al seno Anche nel 2023 torna “Ottobre Rosa”, l’iniziativa della Regione Lazio in occasione del mese della prevenzione: mammografie gratuite per donne fra i 45 e i 49 anni. Attivi tutto l’anno percorsi di screening gratuiti, a partire dai 25 anni.

A cura di Simone Matteis

Ottobre si tinge di rosa: in occasione del mese della prevenzione per la lotta contro il tumore al seno, torna Ottobre Rosa, l'iniziativa con cui la Regione Lazio offre alle donne di età compresa fra i 45 e i 49 anni, che solitamente non rientrano nella fascia garantita dal programma di screening gratuito, la possibilità di prenotare una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie aderenti, fino ad esaurimento delle disponibilità.

Come e quando prenotare gratuitamente la mammografia

Per usufruire del servizio è necessario prenotare al numero 06 164161840, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13.00. Per la prenotazione sarà necessaria una richiesta medica con il codice di esenzione D01 – Campagna di Screening regionale. Le donne che hanno dai 50 ai 74 anni possono invece accedere tutto l'anno a percorsi di screening gratuiti.

L’iniziativa promossa dalla Regione Lazio

Percorsi di screening gratuiti attivi tutto l'anno

Le Asl della Regione Lazio offrono tre programmi di screening con altrettanti percorsi organizzati di prevenzione e diagnosi precoce strutturati sulle necessità delle fasce d'età a cui si rivolgono.

Si tratta di programmi completamente gratuiti e attivi tutto l'anno:

prevenzione del tumore del collo dell'utero per donne dai 25 i 64 anni;

per donne dai 25 i 64 anni; diagnosi precoce del tumore della mammella per donne dai 50 ai 74 anni;

per donne dai 50 ai 74 anni; prevenzione del tumore del colon retto per donne e uomini dai 50 ai 74 anni.

Come funzionano i test di screening gratuiti

A tutti coloro che rientrano nelle fasce d'età a cui è riservata l'iniziativa, le Asl spediscono a casa una lettera d'invito con un appuntamento prefissato per effettuare il test di screening; è possibile modificare l'appuntamento telefonando al numero verde indicato nella lettera oppure accedendo al portale dedicato "Prenota screening oncologici" sul sito della sanità regionale.

Il risultato del test viene comunicato per posta; qualora fosse necessario ripetere il test o effettuare ulteriori accertamenti, sarà compito dell'Asl contattare telefonicamente gli interessati. In caso di un risultato dubbio, si verrà invitati a eseguire degli esami di approfondimento presso un centro specializzato, detto centro di screening di secondo livello.

Cosa fare se non si riceve l'appuntamento

Qualora non dovesse pervenire la lettera di invito nonostante si rientri nelle fasce d'età previste, sarà possibile prenotare gli esami di prevenzione utilizzando il portale dedicato “Prenota screening oncologici” oppure richiedere informazioni telefonando ai numeri verdi delle aziende sanitarie locali.

Dall'Asl l'invito a cogliere queste opportunità, rimarcando come solo attraverso la partecipazione attiva, rispondendo agli inviti della propria azienda sanitaria, sarà possibile ottenere un beneficio per la salute, aumentando le possibilità di cure adeguate e meno aggressive.